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Son dakika: Trump'tan Rusya'nın Ukrayna işgaliyle ilgili sert sözler: "Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor"

27.02.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi Rusya'nın Ukrayna işgaliyle ilgili açıklamalarda bulunan ABD eski Başkanı Donald Trump, Moskova'nın saldırısını 'dehşet verici' olarak nitelendirdi. Kendisinin başkanlığı döneminde Rusya'nın böyle bir saldırıya kalkışmayacağını belirten Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin 'cesur' bir lider olduğunu söyledi. ABD Başkanı Biden'ı sert sözlerle eleştiren Trump "Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor." diye konuştu.

Son dakika: Trump'tan Rusya'nın Ukrayna işgaliyle ilgili sert sözler: "Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor"

Son dakika: ABD eski Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı işgal girişimiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Kiev'den ayrılmayarak "cesur" bir lider olduğunu gösterdiğini belirten Trump, Rusya'nın işgalinin dehşet verici olduğunu söyledi. Kendisinin başkanlığı döneminde Rusya'nın böyle bir saldırıya kalkışmayacağını belirten Trump, Biden için çok sert sözler kullandı. Trump, Putin'in "zeki" birisi olduğunu belirterek, "Asıl sorun şu ki bizim liderlerimiz aptal, aptal, aptal." diye konuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletinde düzenlenen 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansında (CPAC 2022) yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna saldırısı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

TRUMP: ZELENSKİY CESUR BİR LİDER

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Kiev'den ayrılmayarak "cesur" bir lider olduğunu gösterdiğini belirten Trump, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dehşet verici. Ukrayna halkı için dua ediyoruz. Tanrı hepsini kutsasın." ifadesini kullandı.

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Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın "zayıflığını" kullanarak Ukrayna'ya saldırdığını belirterek, "Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor. Herkesin anladığı üzere, 2020'de seçimlerimize hile karıştırılmasa ve ben tekrar başkan olsaydım, bu korkunç felaket asla yaşanmazdı." dedi.

"BİZ ZEKİ BİR ÜLKEYDİK, ŞİMDİ APTAL BİR ÜLKEYİZ"

Rusya'nın George W. Bush döneminde Gürcistan'ı, Barack Obama döneminde ise Kırım'ı işgal ettiğini belirten Trump, "21. yüzyılda başkanlığı döneminde Rusya'nın başka bir ülkeyi işgal etmediği tek kişiyim." dedi.

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"BİZİM LİDERİMİZ APTAL"

Trump, Putin'in "zeki" birisi olduğunu belirterek, "Asıl sorun şu ki bizim liderlerimiz aptal, aptal, aptal." diye konuştu.

Kendisinin başkanlığı döneminde Ukrayna'ya verilen tanksavarları şu anda herkesin konuştuğunu ifade eden Trump, "Biz zeki bir ülkeydik, şimdi aptal bir ülkeyiz." dedi.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Donald Trump Joe Biden
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