Son dakika | TSK çıkışı sonrası soruşturma başlatılmıştı! Adalet Bakanı Tunç'tan 'Sezgin Tanrıkulu' açıklaması: 'Fezleke Meclis'in gündemine geldi'

Son dakika haberi: CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun canlı yayında TSK hakkında sarf ettiği söylemleri gündemdeki yerini koruyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Tanrıkulu'nun sözlerine sert tepki gösterdi. Bakan Tunç, Tanrıkulu hakkındaki süreçle ilgili Meclis'i işaret etti.

"FEZLEKE MECLİS'İN GÜNDEMİNE GELİR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Dönemi Açılış Töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Tanrıkulu’nun söylemleri hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:

“Bu açıklamaları hoş karşılamak, kabul etmek mümkün değil. Tabii ki konu yargıya intikal etti. Cumhuriyet Savcılığı soruşturma açtı. Bu noktada bu soruşturmayla ilgili olarak özellikle fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine gelir.

Açıklamaları kabul etmek mümkün değil. Burada Mehmetçiğimize dil uzatmak, geçmişte de bunlar yapıldı maalesef. Ordumuza dil uzatmak. Bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiç kimseye yakışmaz. Hiçbir vatandaşımıza yakışmaz. Hele hele milletvekili birisine hiç yakışmaz.

Burada kendi partisi de bir tepki koyması gerekir. Bu anlamda zaten gerekli soruşturma süreci de başlamış. Türkiye Büyük Millet Meclisine intikalinden sonraki süreç meclisin takdirindedir."

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Tanrıkulu hakkında geçtiğimiz gün TV100'de canlı yayına bağlanarak yaptığı yorumlardan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açılmıştı.

