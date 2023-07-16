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  4. Son dakika | TSK'dan Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon! Sözde yönetici etkisiz hale getirildi

Son dakika | TSK'dan Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon! Sözde yönetici etkisiz hale getirildi

16.07.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Mehmetçik Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonla terör örgütünün kritik isimlerinden birini daha etkisiz hale getirdi. Örgütün sözde Avaşin yöneticisi "Devrim Garzan" kod adlı Bilal Onat'ın yanı sıra "Sidar Amed" kod adlı Mazlum Yılmaz'ın da dahil olduğu bir grup terörist daha etkisiz hale getirildi.

Son dakika | TSK'dan Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon! Sözde yönetici etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: TSK Kuzey Irak'ta nokta operasyon düzenledi. Operasyonda sözde Avaşin yöneticisi Bilal Onat etkisiz hale getirildi.

İHA TARAFINDAN TESPİT EDİLDİLER

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Avaşin bölgesinde saldırı hazırlığındaki bir grup terörist İHA tarafından tespit edildi.

HAVA DESTEKLİ OPERASYON

Bölgeye yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyonda terörist grup etkisiz hale getirilirken yapılan incelemede teröristlerden kimliği tespit edilenlerden birinin “Devrim Garzan” kod adlı Bilal Onat, diğerinin ise “Sidar Amed” kod adlı Mazlum Yılmaz olduğu belirlendi.

SÖZDE AVAŞİN YÖNETİCİSİYDİ

Onat’ın terör örgütü PKK’nın sözde “Avaşin eyalet yönetimi” üyesi olduğu bildirildi.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonu ile geçen hafta da terör örgütü PKK'nın Zap bölgesindeki muhaberesinden sorumlu “ Serzan Mava” kod adlı terörist Ferit Yüksel saklandığı mağarada etkisiz hale getirilmişti.

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terörist

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