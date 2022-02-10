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  4. Son dakika: Turistleri ağına düşürüp kandırmıştı... Sahte rehber yakalandı

Son dakika: Turistleri ağına düşürüp kandırmıştı... Sahte rehber yakalandı

10.02.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'da turistleri uydurma bilgilerle kandıran sahte rehber polis ekiplerince yakalandı. Sahte rehberin, Dolmabahçe Sarayı'nı, "Mustafa Kemal Atatürk tamamı altın olan hamamda özellikle süt banyosu yapıyormuş." ifadeleriyle turistlere tanıtması tepi çekmişti. Öte yandan Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camii'ni de 'Ayasofya Camii' olarak tanıtan sahte rehberin çok sayıda turisti dolandırdığı tespit edilmişti.

Son dakika: Turistleri ağına düşürüp kandırmıştı... Sahte rehber yakalandı

Son dakika... İstanbul'da çekilen bir videoda Arap turistlere şehri tanıtırken verdiği yanlış ve uydurma bilgilerle tepki çeken sahte rehber turizm polisi ekiplerince yakalandı. Öte yandan sahte rehberin adının da sahte çıktığı bildirildi.

BÜYÜK MECİDİYE CAMİİ'Nİ 'AYASOFYA CAMİİ' OLARAK TANITMIŞTI

Kendisini Mustafa G. olarak tanıtan Suriye uyruklu Ahmet Avan, İstanbul'u dolaştırdığı Arap turistlere, Dolmabahçe Sarayı'nın önünden geçerken, "Mustafa Kemal Atatürk tamamı altın olan hamamda özellikle süt banyosu yapıyormuş" ifadelerini kullanmıştı. Aynı kişi, Ortaköy'de bulunan Büyük Mecidiye Camii'ni de 'Ayasofya Camii' olarak tanıtmıştı.

Tepki çeken sahte rehber yakalandı - Genel - İstanbul -

İstanbul Rehberler Odası'nın suç duyurusunda bulunduğu sahte rehber için harekete geçildi. İstanbul Valiliği Turizm Denetleme Komisyonu ekipleri, sahte rehberi tespit etti.

TURİST GRUBU ARARKEN YAKALANDI

Turizm polisi, Ahmet Avan'ı Taksim'de tura çıkarmak için turist grubu ararken buldu, gözaltına aldı. Ahmet Avan'ın Türkiye'de çalışma izni bulunmadığı öğrenildi. Ahmet Avan hakkında belgesiz rehberlik faaliyetinden dolayı idari işlem yapıldı. Ayrıca Atatürk aleyhine söylediği sözler nedeniyle adli işlem başlatıldı. Avan'ın polis merkezindeki ifadesinin savcılık talimatıyla ardından serbest bırakıldı. Ahmet Avan'ın il göç idaresine teslim edileceği öğrenildi. (DHA)

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