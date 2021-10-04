HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Türk donanması Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ati gemiye müdahale etti

Son dakika: Türk donanması Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ati gemiye müdahale etti

04.10.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar, kıta sahanlığına izinsiz giren Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ait araştırma gemisini Türk Kıta Sahanlığı'nın dışına çıkardı.

Son dakika: Türk donanması Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ati gemiye müdahale etti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Nautical Geo araştırma gemisinin faaliyetlerine yönelik 29 Eylül'de NAVTEX yayımlandı.

Büyük bölümü Türk Kıta Sahanlığı içinde yer alan bir sahada yapılması öngörülen çalışmanın Türkiye ile koordine edilmemesi üzerine geminin bayrak devleti Malta ve donatan şirketinin bulunduğu İtalya nezdinde diplomatik kanallardan girişimde bulunuldu. Bununla birlikte faaliyetin Türkiye ile koordine etmesinin gerekliliği 1 Ekim'de yayımlanan NOTMAR ve NAVTEX ile denizcilere de duyuruldu.

KITA SAHANLIĞI'NIN DIŞINA ÇIKARILDI

Türkiye'nin bu girişimlerine rağmen Nautical Geo araştırma gemisi 3 Ekim sabah saatlerinde Türk Kıta Sahanlığına izinsiz girme teşebbüsünde bulundu. Bunun üzerine Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türk donanmasına ait bir gemi tarafından sorgulanarak ikaz edildi. Buna rağmen geminin kıta sahanlığına izinsiz girmesi üzerine araştırma gemisi Türk Kıta Sahanlığı’nın dışına çıkarıldı.

Öte yandan Nautical Geo araştırma gemisinin geçen hafta Türk Kıta Sahanlığı içinde yer alan Girit’in doğusundaki sahada izinsiz yapmaya çalıştığı faaliyet de yine Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarınca engellenmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal! 3 binden fazla pedofil kayıtlara geçtiSkandal! 3 binden fazla pedofil kayıtlara geçti
PARTNER"Yanlışlıkla silinmiş!""Yanlışlıkla silinmiş!"
Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattıHamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı!

İslam karşıtı karikatürist feci şekilde hayatını kaybetti

İslam karşıtı karikatürist feci şekilde hayatını kaybetti

SGK'dan flaş grip aşısı açıklaması!

SGK'dan flaş grip aşısı açıklaması!

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

Uzman isimler uyardı! Yeni salgın kapıda

Uzman isimler uyardı! Yeni salgın kapıda

Tartışma yaratacak sözler: Dindar bir anayasa olmalı

Tartışma yaratacak sözler: Dindar bir anayasa olmalı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Eşi tarafından öldürülmüştü! Polisin ailesinden şoke eden sözler

Eşi tarafından öldürülmüştü! Polisin ailesinden şoke eden sözler

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Mobil bankacılık' şoku! Gece uyurken hesabı boşaltıldı

'Mobil bankacılık' şoku! Gece uyurken hesabı boşaltıldı

Çalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmet

Çalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmet

Yoldan karşıya geçen 3 kişi feci şekilde can verdi!

Yoldan karşıya geçen 3 kişi feci şekilde can verdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.