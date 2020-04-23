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  4. Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 2491'e yükseldi

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 2491'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 20:01 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Türkiye’de koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 115 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 2 bin 491’e yükseldi. Son 24 saatte 3116 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 101 bin 790'a yükseldi.

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 2491'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, koronavirüse ilişkin 23 Nisan 2020 tarihli son verileri açıkladı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 115 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 2 bin 491 oldu. Bugün toplam 40 bin 962 test yapılırken, 3 bin 116 yeni vaka tanısı kondu, toplam vaka sayısı 101 bin 790 oldu.

Bugünkü 2 bin 14 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 18 bin 491’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 982, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 816 olduğu açıklandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin."


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