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  4. Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 786'ya yükseldi

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 786'ya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 19:02 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 47 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 3 bin 786 oldu. Bakan Koca paylaşımında "Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 786'ya yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 1542 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 138 bin 657, can kaybı 3 bin 786, iyileşen hasta sayısı 92 bin 691 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 36 bin 187 test yapıldı, 1542 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti.

İYİLEŞENLERİN SAYISI 92 BİN 691 OLDU

Toplam test sayısı 1 milyon 370 bin 598, vaka sayısı 138 bin 657, vefat sayısı 3 bin 786 oldu. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1154, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 598 ve iyileşen sayısı 92 bin 691 olarak kayıtlara geçti.

tablo

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?


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