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  4. Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 431'e yükseldi

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 431'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 20:26 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 1035 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 34 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 159 bin 797 ve can kaybının 4 bin 431 olduğu açıklandı.

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 431'e yükseldi

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 21 bin 43 test yapıldı ve 1035 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 34 hasta vefat etti, 1286 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 894 bin 650, vaka sayısı 159 bin 797 ve vefat sayısı 4 bin 431 oldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 723, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 331 ve iyileşen hasta sayısı 122 bin 793 olarak kayıtlara geçti.

tablo

İşte Koca'nın mesajı:

Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, HEP BİRLİKTE TEDBİR


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