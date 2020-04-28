Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 992'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Koca, 28 Nisan 2020 koronavirüs verilerini paylaştı. Bugün yapılan test sayısı 29 bin 230 olurken, yeni vaka sayısı 2 bin 392 oldu. Vefat sayısı 92 olurken, toplam vefat sayısı da 2992'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı da 5 bin 18 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

"Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım."

Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/J33oSpzuH1 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 28, 2020

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