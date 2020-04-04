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  4. Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 501'e yükseldi

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 501'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2020 20:20 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Türkiye'de 76 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 501'e; toplam vaka sayısı 23 bin 934'e yükseldi.

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 501'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsten son 24 saatteki verileri paylaştı. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 76 kişi artarak 501'e yükseldi.

BAKAN KOCA: İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ 786'YA ULAŞTI

Koca, "Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18’i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786’ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım" dedi.

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