Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 501'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsten son 24 saatteki verileri paylaştı. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 76 kişi artarak 501'e yükseldi.

BAKAN KOCA: İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ 786'YA ULAŞTI

Koca, "Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18’i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786’ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım" dedi.





Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18’i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786’ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/HHC6gg5NRn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 4, 2020



