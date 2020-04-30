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  4. Son dakika: Türkiye'den ABD'ye ikinci uçak! Ankara'dan hareket etti

Son dakika: Türkiye'den ABD'ye ikinci uçak! Ankara'dan hareket etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 10:18 | Son Güncelleme

Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan ikinci askeri kargo uçağı, Ankara'dan hareket etti.

Son dakika: Türkiye'den ABD'ye ikinci uçak! Ankara'dan hareket etti

Türkiye'nin ABD'ye tıbbi yardımını taşıyan uçak, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield tarafından uğurlandı.

Ayrıntılar birazdan...

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