Son dakika: Türkiye'den ABD'ye ikinci uçak! Ankara'dan hareket etti

T\u00fcrkiye'nin ABD'ye t\u0131bbi yard\u0131m\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yan u\u00e7ak, D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 K\u0131ran ve ABD'nin Ankara B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Satterfield taraf\u0131ndan u\u011furland\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERG\u00fcne\u015flendi, b\u00f6yle poz verdi1500 'krali\u00e7e ar\u0131' ele ge\u00e7irildiBu belirtileri ta\u015f\u0131yorsan\u0131z sabah saatlerinde mutlaka bunlar\u0131 yap\u0131n!