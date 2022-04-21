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Son dakika: Türkiye'den Irak'a Pençe-Kilit notası!

21.04.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pençe-Kilit harekatıyla ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Irak'tan arzu edilen karşılık alınamamıştır. Bakanlığımıza çağrılan Irak Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarına iletilerek, görüşlerimizi içeren bir Nota tevdi edilmiştir." denildi.

Son dakika: Türkiye'den Irak'a Pençe-Kilit notası!

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Pençe-Kilit harekatına dair yapılan açıklamada "Irak'tan arzu edilen karşılık alınamamıştır." denildi. Açıklamada, "Bakanlığımıza çağrılan Irak Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarına iletilerek, görüşlerimizi içeren bir Nota tevdi edilmiştir." denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

Türk Silahlı Kuvvetlerince 18 Nisan 2022 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki terörist hedeflere karşı başlatılan Pençe-Kilit Harekâtı'na ilişkin Irak resmî makamlarınca yapılan açıklamalar ve bu çerçevede öne sürülen temelden yoksun iddialardan duyduğumuz rahatsızlık ile Irak tarafından beklentilerimiz, bugün (21 Nisan) Bakanlığımıza çağrılan Irak Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarına iletilerek, görüşlerimizi içeren bir Nota tevdi edilmiştir.

PKK terör örgütü yaklaşık 40 yıldan bu yana Irak'ın kuzeyinde konuşlu kamplarından ülkemizi hedef almaktadır. Hal böyleyken, Irak'ın egemenliği ve istikrarı açısından da tehdit oluşturan terör örgütünün varlığına son verilmesi yönündeki ısrarlı taleplerimize bugüne kadar Irak makamlarından arzu ettiğimiz karşılık maalesef alınamamıştır.

Birçok ülke ve uluslararası kuruluş tarafından da terör örgütü olarak tescillenen PKK'nın Irak topraklarındaki varlığının yine bu ülke makamlarınca bertaraf edilmesi öncelikli tercihimizdir. Ayrıca, ortak menfaatlerimiz temelinde PKK terör örgütüyle mücadele konusunda ülkemiz Irak'la yakın işbirliğine de daima hazırdır.

Ancak Irak makamlarınca bu yönde somut ve etkin adımlar atılmadığı ve PKK terör örgütünün Irak topraklarından ülkemize oluşturduğu ulusal güvenlik tehdidi sürdüğü müddetçe, ülkemiz BM Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı temelinde gerekli önlemleri almaya devam edecektir.

asasa

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Anahtar Kelimeler:
Irak
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