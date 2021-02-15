Son Dakika: Türkiye, Gara şehitlerine ağlıyor: Cenazeler son yolculuklarına uğurlanıyor

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından 12'sinin kimliklerinin belirlenmiş ve cenazeler memleketlerine uğurlanmıştı. Cenazeleri memleketine uğurlanan şehitlerimiz düzenlenen törenlerle toprağa verildi. ŞEHİT VEDAT KAYA Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın cenazesi memleketi Mardin'e getirildi. Şehit polis memuru Kaya için Şakir Nuhoğlu Cami’nde tören düzenlendi. Törene Vali Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Muhittin İlker Emir, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, şehidin annesi Emine, babası Şeyhmus Kaya, kardeşleri, yakınları ve Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan bazı aileler katıldı. Şehit polisin cenazesi ambulanstan alınarak musalla taşına konuldu. Burada edilen dua ve kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Selen Kışlası Şehitliği'nde gözyaşları arasında defnedildi.

Şehit polis memuru Vedat Kaya, 24 Temmuz 2016'da Muş'tan kardeşinin düğün konvoyuyla memleketi Mardin'e dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılmıştı. Annesi Emine ve babası Şeyhmus Kaya da, 5 Eylül 2019'da HDP binası önüne gelerek oturma eylemine başlamıştı. ŞEHİT AYDIN KÖSE Irak'ın kuzeyi Gara bölgesindeki Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda kontrol altına alınan bir mağarada yapılan aramalarda, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaşın naaşına ulaşıldı. Türkiye'ye getirilerek kimlik tespiti yapılan şehitlerden Aydın Köse, Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Adıyaman'ın Kahta ilçesine getirildi. Şehadet haberi ile yakınlarını üzen Aydın Köse'nin cenazesi sabah saatlerinde ise morgdan alınarak Salkımbağı köyüne götürüldü. Salkımbağı köyü camisi önünde düzenlenen törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı, STK ve siyasi parti temsilcileri ile yakınları ve binlerce vatandaşlar katıldı.

'İNLERİNE GİRECEK ONLARA HESABINI SORACAĞIZ' Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın Köse ve diğer şehitlere rahmet dileyerek, şöyle konuştu: "Bugün Aydın Köse kardeşimizin ebediyete uğurlamak için ona karşı son görevimizi yapmak için buradayız. Allah rahmet eylesin, şahadet şerbetini içmiş kardeşimize rabbimden rahmet diliyorum. Şehit olan kardeşlerimiz için yüce kitabımız buyuruyor ki; 'onlara sakın ölü demeyin onlar ölü değillerdir' işte böyle bir ödülle ödüllendirilmişlerdir. Bugün burada ebediyete gönderiyor olacağız. Ülkemizin bu konudaki Türkiye'mizin kararlılığı sürecektir. İnşallah topraklarımıza komşu ülkelerde Türkiye aleyhine bir tek terörist kalmayana kadar inlerine girecek onlara hesabını soracağız. Rabbim tüm şehitlerimize başta bugün burada ebediyete yolcu ettiğimiz kardeşimiz Aydın Köse kardeşimize rabbimden rahmet diliyorum." İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından binlerce kişi Türk bayrağına sarılı şehit Aydın Köse'nin tabutunu omuzlara aldı. Aydın Köse, omuzlarda tekbirler eşliğinde taşındığı Salkımbağı Köyü Mezarlığı’na defnedildi.

ŞEHİT SEMİH ÖZBEY 18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli- Erzincan Karayolu'nda alıkonulan Malatya Nüfusuna Kayıtlı Rize İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuş Semih Özbey, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edildi. Şehit Astsubay Özbey'in kimliği, Adli Tıp Kurumu'nda tespit edildi. İşlemlerinin ardından Malatya Şehit Mezarlığı'na getirilen şehit Özbey için cenaze töreni düzenlendi. Şehit Özbey'inde bulunduğu törene; Malatya Valisi Aydın Baruş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Malatya eski Ticaret Borsası başkanı baba Gürsel Özbey, ayakta durmakta güçlük çekerken, anne Şadiye Özbey ve şehidin diğer yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Özbey'in Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan namazın ardından cenaze aracına taşındı. Şehit Özbey'in cenazesi, şehitlikte gözyaşları arasında defnedildi.

ŞEHİT MUHAMMET SALİH KANCA Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen sivil Muhammet Salih Kanca'nın naaşı bugün Samsun-Çarşamba Havaalanı'na getirildi. Şehit için düzenlenen karşılama törenin arından Muhammet Salih Kanca’nın naaşı Büyük Cami’ye getirildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katıldığı cenaze töreninde şehidin kız kardeşleri, tabutun üstüne Fenerbahçe basketbol takımının formasını bıraktı. 13 şehitten biri olan Muhammet Salih Kanca’nın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı’nda bulunan şehitliğe defnedildi. 2016 yılının sonunda Cizre'de terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı öğrenilen sivil Muhammet Salih Kanca’nın Samsun’daki cenaze törenine ayrıca Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, baba Abdülhamit Kanca, kardeşleri Nalan Yılmaz, Derya Saraçoğlu, Ayşenur Altuntaş katıldı.

ŞEHİT HÜSEYİN SARI Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden biri olan Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı için Ulu Camiinde öğle namazının ardından tören düzenlendi. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile şehidin yakınları katıldı.

Şehidin anne ve babası tabuta sarılarak ağıtlar yakarken, Malatya’da vatani görevini yapan kardeşi Ramazan Sarı ise askeri üniformasıyla törene katıldı.

Şehidin eşi Emine Sarı ise, kocasının üniforması ve kepini giyerek törene katıldı. Tabuta ağlayarak sarılan şehidin eşi, "Bekle dedin, bekledim" diye feryat etti. Helalliğin alınmasının ardından İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Namazın ardından askerlerin omuzlarına alınan şehidin naaşı son yolculuğuna uğurladı. Şehit Hüseyin Sarı'nın naaşı, Şeyh Adil Mezarlığı Şehitliği’ne defnedildi. ŞEHİT SEDAT YABALAK Irak’ın kuzeyi Gara bölgesinde terör hedeflerine yönelik olarak gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen polis memuru Sedat Yabalak'ın cenazesi, sabaha karşı uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanına, oradan da karayoluyla memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine getirildi.

CENAZEYE BAKAN SOYLU DA KATILDI Evli ve 3 çocuk babası şehit polis memuru için ailesinin yaşadığı Tekeli Mahallesi'ndeki Tekeli Camii'nde öğle namazının ardından düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Vali Ali İhsan Su, Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve milletvekilleri ile ilçe belediye başkanlarının da katıldığı törende Bakan Soylu, acılı anne Ünzile Yabalak ile baba Kadir Yabalak ve şehidin eşi Burcu Yabalak'a başsağlığı dileyerek taziyelerini iletti. Acılıyı aileyi yakınları teskin etmeye çalışırken, şehidin kızı Zeynep Yabalak'ın, polis kıyafeti içerisinde babasının naaşı önünde selam durması ise görenleri duygulandırdı. Mersin Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit polis memurunun cenazesi, Bakan Soylu ve katılanların omuzlarında cenaze aracına götürüldü. Şehidin cenazesi, daha sonra Bozyazı Tekeli Merkez Mezarlığında defnedildi. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Sedat Yabalak, kayınbabasını ziyarete gittiği Erzurum'dan görev yeri olan Şanlıurfa'ya dönerken, 28 Temmuz 2015 yılında Lice-Diyarbakır karayolu üzerinde eşi ve 3 çocuğunun gözleri önünde PKK tarafından kaçırılmıştı.

ŞEHİT SEDAT SORGUN Van’da vatani görevini yapan Er Sedat Sorgun, 2015 yılında izin alarak Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşayan teyzesi Halime Şehitoğlu’nu ziyaret ettikten sonra memleketi Erzurum’a dönüş yolunda Diyarbakır Lice’de yol kesen PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldı. O günden itibaren kendisinden haber alınamayan Sorgun’un teyzeleri Macide Uslu ile Halime Şehidoğlu, Diyarbakır’da evlat nöbetinde olan annelere katılırken, dayısının eşi Elvan Çoban, Erzurum’da Diyarbakır annelerine verilen destek mitinginde ‘Sedat’ı istiyoruz’ açıklaması yapmıştı Er Sedat Sorgun’la ilgili acı haber dün Gara'dan geldi. PKK'lı teröristlerin Gara’daki mağara katlettiği 13 kişiden biri olduğu belirlenen şehit Sorgun’un acı haberi, askeri yetkililer tarafında merkez Yakutiye ilçesindeki Rabiaana Mahallesi 2’inci Manoyla Sokak Toki konutları B3 blokta oturan ailesine verildi. Askeri yetkililer tarafından iletilen haber sonrası vatandaşlar evlerinin pencerelerine Türk bayrağı astı. Küçük yaşta annesini kaybeden ve üvey annesi Aynur Sorgun'un büyüttüğü Sedat Sorgun'un cenazesi gece geç saatlerde Erzurum'a getirildi. Baba Nihat Sogun'un 4 erkek çocuğundan ikincisi olan şehit Sedat Sorgun'un naaşı Mareşal Çakmak Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii'ne getirildi. Minareden yükselen selayla birlikte musalla taşına konulan şehit er Sedat Sorgun'un naşına doğru gelen baba Nihat Sorgun, önce tören kıtasında görevli askerin taşıdığı fotoğrafını öptü ardından tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Oğlunun tabutuna sarılarak ağlayan baba Nihat Sorgun'a kardeşi Fuat Sorgun 'Abi dik dur diyerek' yardımcı oldu. Küçük yaşta annesini kaybeden şehit askerin cenazesine katılan yakınlarına Kızılay görevlileri tarafından battaniye verildi.