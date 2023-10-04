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  4. Son dakika | Türkiye'nin katılımı reddedildi! Dünya o görüşmeyi bekliyordu, Azerbaycan'dan kritik karar geldi

Son dakika | Türkiye'nin katılımı reddedildi! Dünya o görüşmeyi bekliyordu, Azerbaycan'dan kritik karar geldi

04.10.2023 13:18 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Karabağ'da Azerbaycan'ın geçtiğimiz ay yürüttüğü operasyonun ardından dünyanın gözü yarınki görüşmeye çevrilmişti. Azerbaycan lideri İlham Aliyev ile Ermenistan lideri Nikol Paşinyan'ın İspanya'da bir araya gelecek, görüşmeye AB, Fransa ve Almanya da katılacaktı. Türkiye'nin katılımı reddedildi, bunun üzerine Azerbaycan kritik bir karar verdi.

Son dakika | Türkiye'nin katılımı reddedildi! Dünya o görüşmeyi bekliyordu, Azerbaycan'dan kritik karar geldi

Son dakika haberi: Karabağ'da anayasal düzeni sağlamak adına 19 Eylül'de harekete geçen Azerbaycan, başlattığı operasyonu 24 saatte başarıyla sonuçlandırdı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler silah bıraktı. Bölgedeki durumun değerlendirilmesi adına taraflar iki önemli görüşme planladı.

İLK GÖRÜŞME BRÜKSEL'DE YAPILDI

26 Eylül tarihinde Brüksel'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile Ermenistan Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Armen Grigoryan bir araya geldi. Yarın ise iki ülkenin liderlerinin İspanya'da görüşmesi bekleniyordu.

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'TÜRKİYE' KARARINA AZERBAYCAN REST ÇEKTİ

Ancak Azerbaycan, Türkiye’nin de katılması şartının kabul edilmemesi nedeniyle Ermenistan, AB, Fransa ve Almanya ile yapılacak görüşmeye katılmama kararı aldı.

(AA)

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