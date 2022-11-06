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  4. SON DAKİKA | Türkiye'nin konuştuğu kuduz vakasında yeni detaylar! Babaanne olay gününü anlattı: Üstü başı tozlanmıştı. 'Bisikletten düştüm' dedi

SON DAKİKA | Türkiye'nin konuştuğu kuduz vakasında yeni detaylar! Babaanne olay gününü anlattı: Üstü başı tozlanmıştı. 'Bisikletten düştüm' dedi

06.11.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu kuduz vakasıyla gelişmeler yakından takip ediliyor. Herkes 10 yaşındaki M.E.'nin sağlık durumunu merak ederken, acılı baba oğlunun son durumunu açıkladı. Öte yandan olayın yaşandığı köyde veteriner ekiplerin çalışmaları sürerken, köyde kimse dışarı çıkmak istemiyor. Adeta hayalet köye dönen yerde muhtar Halis Uruçlu "Herkes korku içinde. Okula bile çocukları gönderemiyoruz" diye konuştu. Olay günüyle ilgili ise yeni detaylar ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Türkiye'nin konuştuğu kuduz vakasında yeni detaylar! Babaanne olay gününü anlattı: Üstü başı tozlanmıştı. 'Bisikletten düştüm' dedi

Son dakika: Kuduz tanısı konulan çocuğun babası SABAH'a konuştu: Köpeğin ısırdığını bilseydik...

Son dakika: Kuduz vakası Türkiye'nin gündemine oturdu. Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü Köyü'nde yaşayan iki çocuk köpek tarafından ısırıldı. İğneden korktukları için ailelerine durumu anlatmayan biri 9 biri 10 yaşındaki çocuk gündelik hayatlarına devam etti. Bir süre sonra 10 yaşındaki M.E.'nin kolu karıncalanmaya ve kaşınmaya başladı. Hastaneye götürülen M.E. köpek tarafından ısırıldığını anlattı. Durum üzerine M.E., kuduz şüphesiyle Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

SUDAN KORKMA, HIRÇIN DAVRANIŞLAR VE ANLAMSIZ KONUŞMALAR BAŞLADI

Tetkiklerde sudan korkma, tükürük salgısında artış, hırçın davranışlar ve anlamsız konuşmalar gibi belirtiler de gösteren küçük çocuğun kuduz olduğu saptandı.

9 yaşındaki çocuğun ise sağlıklı olduğu ortaya çıktı. Hastanede yapılan ilk iki testi negatif çıksa da üçüncü örnek alımında tükürüğünde kuduz virüsünün saptanmasıyla tedavi altına alınan M.E.'nin babası Murat E., açıklamalarda bulundu.

ACILI BABA GÜÇLÜKLE KONUŞTU: DURUMU ALLAH'A KALMIŞ

Sabah'ta yer alan habere göre; oğlunun tedavisinin devam ettiğini söyleyen ve konuşmakta güçlük çeken baba Murat E., "Bilseydik köpek ısırdığını daha erken hastaneye götürürdük. Şu an yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Solunum cihazına bağlı, uyutuyorlar. Ağrı kesici veriliyor. Çocuğumuzu görebiliyoruz. Doktorlar ilgileniyorlar. Durumu Allah'a kalmış. Diyecek bir şey yok, ne diyebilirim ki sadece dua ediyoruz" dedi.

Öte yanda köyde M.E. dışında köpek ısırdığı öğrenilen iki çocuk hastanedeki tetkiklerinin ardından taburcu oldu.

HAYALET KÖYE DÖNDÜ

Göldüzü Köyü'nde, yaşanan kuduz olayının ardından korku hâkim. 600 haneli köyde Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Köyde köpek saldırılarından dolayı çocuklar dışarıya çıkartılmıyor.

"KİMSE DIŞARIYA ÇIKMAK İSTEMİYOR"

Köy Muhtarı Halis Uruçlu, "Köyümüzde köpek sayısı oldukça fazla. Hiçbir şey yapamıyoruz. Herkes korku içinde. Kimse dışarıya çıkmak istemiyor. Okula bile çocukları gönderemiyoruz" dedi.

'BİSİKLETTEN DÜŞTÜM' DEMİŞ

M.E.'nin babaannesi A.E. ise "Bundan 1.5 ay kadar önce M.E. okuldan geldi. Üstü başı tozlanmıştı. Bisikletten düştüm dedi. Aradan biraz zaman geçti. Kaşıntıları oluyordu ama çok şiddetlendi. Kaşıntılar artınca hemen hastaneye götürdük. Doktora kendisini köpek ısırdığını itiraf etti. İğneden korktuğu için doğruyu söylememiş. Köpekleri çok severdi. Hayali polis olmak. Şimdi ayağa kalkması için dua etmekten başka bir şey gelmiyor elimizden" diye konuştu.


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