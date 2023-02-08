HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Twitter'a erişim sorunu yaşanmıştı! Ekşi Sözlük'te de erişim sorunu yaşandı... Açıklama geldi

Son dakika: Twitter'a erişim sorunu yaşanmıştı! Ekşi Sözlük'te de erişim sorunu yaşandı... Açıklama geldi

08.02.2023 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından sosyal medya kullanımı oldukça artmıştı. Twitter'da yaşanan erişim sorununun ardından sosyal paylaşım platformu Ekşi Sözlük'te de erişim sorunu yaşandı. Konuyla ilgili Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada "Sıkıntılar yaşandığını fark ettik. Sebebini anlayabilmek ve çözüme ulaştırmak için ekiplerimiz çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Twitter'a erişim sorunu yaşanmıştı! Ekşi Sözlük'te de erişim sorunu yaşandı... Açıklama geldi

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Twitter daha yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştı. Ancak Twitter'da akşam saatlerinde erişim sıkıntısı yaşanmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz şu anda afeti yönetiyoruz bununla ilgili kurumlar var onlar daha detaylı bilgi verebilir benim öğrendiğim bazı teknik sorunlar var biz burada afet yönetmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

EKŞİ SÖZLÜK'E ERİŞİM SORUNU

Twitter gündemdeyken bir erişim sorunu da Ekşi Sözlük'te yaşandı. Siteye girmek isteyenler erişim problemiyle karşı karşıya kaldı.

EKŞİ SÖZLÜK'TEN AÇIKLAMA

Erişim sorunlarının ardından Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada "Sözlük'e erişimde sıkıntılar yaşandığını fark ettik. Sebebini anlayabilmek ve çözüme ulaştırmak için ekiplerimiz çalışıyorlar. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.

CÜNEYT ÖZDEMİR: ÇOK BİLİNDİK KLİŞELERDEN GİDİYORSUNUZ

Gazeteci Cüneyt Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Gelin şu Twitter'ı açın. Hata yapıyorsunuz. Çok bilindik klişelerden gidiyorsunuz. Türkiye son yüzyılın en büyük felaketini yaşıyor. Böyle bir dönemde Twitter'ı kapatmak, bunu kimseye inandıramazsınız. Sosyal medya kapanıyorsa demek ki bir şey gizliyorlar diye bir gazeteci olarak düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya'da bir örneği daha yok! İşte en büyük depremler listesiDünya'da bir örneği daha yok! İşte en büyük depremler listesi
'Çok çok ender rastlanacak bir olay' Uzman isimden çarpıcı sözler'Çok çok ender rastlanacak bir olay' Uzman isimden çarpıcı sözler
Masal bebek 56. saatte böyle kurtarıldı! Herkesi ağlattıMasal bebek 56. saatte böyle kurtarıldı! Herkesi ağlattı
Anahtar Kelimeler:
deprem Ekşi Sözlük

En Çok Okunan Haberler

"Korkma, geldik" diyen ekiplere minik Sare'den ağlatan cevap! "Acele etmeyin, bir şeyim yok"

"Korkma, geldik" diyen ekiplere minik Sare'den ağlatan cevap! "Acele etmeyin, bir şeyim yok"

Erdoğan deprem bölgesinde! Vatandaş ile dikkat çeken diyalog

Erdoğan deprem bölgesinde! Vatandaş ile dikkat çeken diyalog

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Volkan Demirel'den Atsu açıklaması geldi!

Volkan Demirel'den Atsu açıklaması geldi!

Enkaz bölgesinde İmamoğlu'na gösterdiği tepki olay oldu!

Enkaz bölgesinde İmamoğlu'na gösterdiği tepki olay oldu!

'Cennetten bir kare' diye paylaşmışlar, depremde yerle bir oldu

'Cennetten bir kare' diye paylaşmışlar, depremde yerle bir oldu

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.