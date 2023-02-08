Son dakika: Twitter'a erişim sorunu yaşanmıştı! Ekşi Sözlük'te de erişim sorunu yaşandı... Açıklama geldi

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Twitter daha yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştı. Ancak Twitter'da akşam saatlerinde erişim sıkıntısı yaşanmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz şu anda afeti yönetiyoruz bununla ilgili kurumlar var onlar daha detaylı bilgi verebilir benim öğrendiğim bazı teknik sorunlar var biz burada afet yönetmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

EKŞİ SÖZLÜK'E ERİŞİM SORUNU

Twitter gündemdeyken bir erişim sorunu da Ekşi Sözlük'te yaşandı. Siteye girmek isteyenler erişim problemiyle karşı karşıya kaldı.

EKŞİ SÖZLÜK'TEN AÇIKLAMA

Erişim sorunlarının ardından Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada "Sözlük'e erişimde sıkıntılar yaşandığını fark ettik. Sebebini anlayabilmek ve çözüme ulaştırmak için ekiplerimiz çalışıyorlar. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.

CÜNEYT ÖZDEMİR: ÇOK BİLİNDİK KLİŞELERDEN GİDİYORSUNUZ

Gazeteci Cüneyt Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Gelin şu Twitter'ı açın. Hata yapıyorsunuz. Çok bilindik klişelerden gidiyorsunuz. Türkiye son yüzyılın en büyük felaketini yaşıyor. Böyle bir dönemde Twitter'ı kapatmak, bunu kimseye inandıramazsınız. Sosyal medya kapanıyorsa demek ki bir şey gizliyorlar diye bir gazeteci olarak düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

