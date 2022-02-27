HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: Ukrayna Ankara Büyükelçiliğinden flaş paylaşım: Ruslar uçağa binmekten vazgeçiyor!

Son dakika: Ukrayna Ankara Büyükelçiliğinden flaş paylaşım: Ruslar uçağa binmekten vazgeçiyor!

27.02.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'nın işgal girişimine karşı başkent Kiev başta olmak üzere ülke genelinde direnen Ukrayna'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "düşman, Ukrayna'daki başarısızlıklarla o kadar demoralize olmuş ki orkları (namı diğer hava indirme birlikleri) emri uygulayıp savaş kargo uçağına binmekten vazgeçiyorlar" ifadeleri yer aldı.

Son dakika: Ukrayna Ankara Büyükelçiliğinden flaş paylaşım: Ruslar uçağa binmekten vazgeçiyor!

Son dakika: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya'nın işgal girişimine karşı tüm ülkede direniş sürerken, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada Rus askerlerinin demoralize olduğunu savundu. Rus hava indirme birliklerinin emre uymayıp, uçaklara binmediklerinin belirtildiği açıklamada "Detaylar geliyor! Biz kazanacağız!" ifadeleri yer aldı.

SON DAKİKA | UKRAYNA: RUSYA BAŞARIZ OLACAK! BİZ KAZANACAĞIZ

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki silahlı girişimlerinin başarısız olacağı vurgusu yapıldı.

Elçiliğin Twitter hesabından sabah saatlerinde yapılan açıklamada "Günaydın dostlar! Yüzde 100 gerçek olan bilgiye göre düşman, Ukrayna'daki başarısızlıklarla o kadar demoralize olmuş ki orkları (namı diğer hava indirme birlikleri) emri uygulayıp savaş kargo uçağına binmekten vazgeçiyorlar! Detaylar geliyor! Biz kazanacağız!" ifadeleri kaydedildi.

12

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde 4. gün! 'Rus güçleri Harkov'a girdiRusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde 4. gün! 'Rus güçleri Harkov'a girdi
İlk kez görevdeler! İşte NATO'nun 40 bin askerlik gücüİlk kez görevdeler! İşte NATO'nun 40 bin askerlik gücü
İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi! Bıçak gibi kesiyorİbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi! Bıçak gibi kesiyor
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'ya yeni yaptırım kararı! SWIFT sisteminden çıkarılıyor

Rusya'ya yeni yaptırım kararı! SWIFT sisteminden çıkarılıyor

"Elimizde 2 seçenek var" diyerek duyurdu: 3. Dünya Savaşı'nı...

"Elimizde 2 seçenek var" diyerek duyurdu: 3. Dünya Savaşı'nı...

Olay Putin paylaşımı geldi! Roman Abramovich'e bir şok da öz kızından...

Olay Putin paylaşımı geldi! Roman Abramovich'e bir şok da öz kızından...

'Benzin ve motorine indirim geliyor' iddiası

'Benzin ve motorine indirim geliyor' iddiası

Kuzey Kore tanımlanamayan bir füze denemesi yaptı

Kuzey Kore tanımlanamayan bir füze denemesi yaptı

Çeçen milislerin Ukrayna'da konuşlandırıldığını söyledi! Kadirov'dan dikkat çeken açıklama: Şoke olduk

Çeçen milislerin Ukrayna'da konuşlandırıldığını söyledi! Kadirov'dan dikkat çeken açıklama: Şoke olduk

İlginizi Çekebilir

Yetişkin filmi yıldızıydı! Molotof kokteyli yapımını anlattı

Yetişkin filmi yıldızıydı! Molotof kokteyli yapımını anlattı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Aşk pozuna yorum yağdı! "Samimi değiller"

Aşk pozuna yorum yağdı! "Samimi değiller"

Türk yıldız Alman dizisinde! Yeni sezona katılacak

Türk yıldız Alman dizisinde! Yeni sezona katılacak

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.