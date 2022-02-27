Son dakika: Ukrayna Ankara Büyükelçiliğinden flaş paylaşım: Ruslar uçağa binmekten vazgeçiyor!

Son dakika: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya'nın işgal girişimine karşı tüm ülkede direniş sürerken, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada Rus askerlerinin demoralize olduğunu savundu. Rus hava indirme birliklerinin emre uymayıp, uçaklara binmediklerinin belirtildiği açıklamada "Detaylar geliyor! Biz kazanacağız!" ifadeleri yer aldı.

SON DAKİKA | UKRAYNA: RUSYA BAŞARIZ OLACAK! BİZ KAZANACAĞIZ

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki silahlı girişimlerinin başarısız olacağı vurgusu yapıldı.

Elçiliğin Twitter hesabından sabah saatlerinde yapılan açıklamada "Günaydın dostlar! Yüzde 100 gerçek olan bilgiye göre düşman, Ukrayna'daki başarısızlıklarla o kadar demoralize olmuş ki orkları (namı diğer hava indirme birlikleri) emri uygulayıp savaş kargo uçağına binmekten vazgeçiyorlar! Detaylar geliyor! Biz kazanacağız!" ifadeleri kaydedildi.

(DHA)

