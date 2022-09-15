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  4. Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkent Kiev'de trafik kazası geçirdi!

Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkent Kiev'de trafik kazası geçirdi!

15.09.2022 02:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin sözcüsü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Zelenskiy'nin aracının başkent Kiev'de trafik kazasına karıştığını duyurdu. Ukrayna liderinin meydana gelen kazada hafif yaralandığı bilgisi verildi.

Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkent Kiev'de trafik kazası geçirdi!

Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin sözcüsü Serhii Nykyforov, Facebook'tan yaptığı paylaşımda Zelenskiy'nin arabasının Kiev'de bir trafik kazasına karıştığını açıkladı. Zelenskiy'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

'KAZA SORUŞTURULACAK'

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Kazanın ne zaman meydana geldiğini açıklamayan ve Zelenskiy'in arabasının özel bir araçla çarpıştığını duyuran Nykyforov, "Zelenskiy doktor tarafından muayene edildi, ciddi bir yaralanma tespit edilmedi" ifadelerini kullanarak kazanın soruşturulacağını da sözlerine ekledi.

Nykyforov, Zelenskiy'e eşlik eden sağlık görevlilerinin özel araç sürücüsüne de acil yardımda bulunduğunu ve onu ambulansa bindirdiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Vladimir Zelenskiy
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