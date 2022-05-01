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Son dakika: Ukraynalı model Anzelika Srabiants'in ölümünde sır perdesi aralanıyor! Korkunç ses kaydı dosyaya girdi

01.05.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukraynalı model Anzelika Srabiants'in balkondan düşerek hayatını kaybettiği olayda inayet şüphesi giderek artıyor. Ukraynalı modelin son anlarına ait kamera görüntüleri ve bir arkadaşıyla yaptığı görüşme dava dosyasına girdi. Söz konusu görüşmede Ukraynalı modelin, bir arkadaşına "Korkuyorum. Gelip beni öldüreceğini söyledi. Sırtımda ve kolumda artık ömür boyu kalacak izler ve yaralar var." dediği görüldü. İşte dehşete düşüren olayla ilgili yeni detaylar...

Son dakika: Ukraynalı model Anzelika Srabiants'in ölümünde sır perdesi aralanıyor! Korkunç ses kaydı dosyaya girdi

Son dakika: Ukraynalı model Anzelika Srabiants'in İstanbul'daki trajik ölümü kamuoyunda gündem yaratmıştı. 10 Haziran'da Sancaktepe'de meydana getiren olayda, Ukraynalı modelin son anlarının yer aldığı kamera kaydı dehşete düşürmüştü. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında o sırada Srabiants'in yanında bulunan B.E. hakkındaki suçlamaları kabul etmese de tutuklandı. Savcılık olayın perde arkasını araladı ve sır ölümü aydınlattı.

SON ANLARI KAMERADA

Hazırlanan iddianameye göre, ikili yemekten dönerken aralarında tartışma başladı. Anzelika Srabiants hareket halindeki taksiden inmeye çalıştı. Bu sırada taksi şoförü aracı kenara çekti ve Srabiants araçtan indi. İkili sonrasında başka bir taksiye binerek evin yolunu tuttu. Çift eve girdikten sonra B.E. lavobaya girip çıktı, Anzelika Srabiants ise balkondan seslendi.

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"BAK BEN BİR ŞEY YAPMIYORUM"

B.E. ise telefon kamera kaydını açarak "bak ben bir şey yapmıyorum" diye kayıt yaptı. "Gel" anlamına gelen "come come come" diye seslendiği, Srabiants'ın ise "lütfen" manasında "please please please" bağırdığı ve bir müddet sonra yüksek sesli bir çarpma sesinin geldiği tespit edildi.

"SEBEBİ ANLAŞILMAYACAK ŞEKİLDE SARKTI"

Savcılık, ikilinin eve geldikten sonra Anzelika Srabiants'ın sebebi anlaşılmayacak şekilde balkon demirlerine tutunarak kendini sarkıttığını kaydetti. B.E., kamerada görüntüsünün kesildiği bölümde sevgilisini kurtarmaya çalıştığını söyledi. Savcılık, B.E. hakkında 'ihmali davranışla kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

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"TASARLAYARAK CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRDÜ"

İddianamenin gönderildiği Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmedi. B.E. hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yeniden dava açıldı. B.E.'nin ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

KORKUNÇ SESLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; mahkeme ilk kararında B.E.'nin tutukluluk halinin devamına karar verirken, dosyaya Anzelika Srabiants'ın Sasha isimli bir arkadaşıyla konuşmaları da girdi. Srabiants'ın arkadaşına, "Sen köpeğinin beni neredeyse sakat bıraktığını unuttun. Ve beni ilk kez ve ikinci kez nasıl dövdüğünü. O neredeyse beni öldürüyordu. Bundan sonra bu adamı hayatımda görmek istediğimi mi düşünüyorsun? " gibi sözler sarf ettiği gün yüzüne çıktı.

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"KORKUYORUM, BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Anzelika Srabiants yine aynı arkadaşıyla bir başka konuşmasında, "Korkuyorum. Gelip beni öldüreceğini söyledi. Benim oturup beni öldüreceği günü beklememi söyledi. Bu gerçek bir tehdit. Sırtımda ve kolumda artık ömür boyu kalacak izler ve yaralar var. Bunlar köpek dişlerinin izleri. Paranoya değil" dediği belirlendi. İşte bu deliller ışığında önümüzdeki aylarda görülecek davada B.E.'nin nasıl bir savunma yapacağı merak konusu.

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti İstanbul
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