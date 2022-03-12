Son dakika: Unkapanı Köprüsü yeniden kapatıldı! Ayrılma sürüyor…

Son dakika haberleri… Unkapanı Köprüsü olarak bilinen Atatürk Köprüsü, bağlantı noktasının açılması nedeniyle yeniden trafiğe kapatıldı. Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'ndeki trafik akışı, bağlantı noktasında yeniden meydana gelen açılma nedeniyle çift yönlü durduruldu.

Alınan bilgiye göre, dün 5 saat süreyle kapatılan köprüdeki bağlantı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yeniden açılma meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, köprüyü çift yönlü trafiğe kapattı.

Ekiplerin köprüdeki çalışması devam ediyor.



