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  4. Son dakika: Unkapanı Köprüsü yeniden kapatıldı! Ayrılma sürüyor…

Son dakika: Unkapanı Köprüsü yeniden kapatıldı! Ayrılma sürüyor…

12.03.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle yeniden kapatıldı. Köprü, dün yine ayrılma nedeniyle kapatılmıştı. Son dakika haberine göre ekiplerin köprü üzerindeki çalışması devam ediyor…

Son dakika: Unkapanı Köprüsü yeniden kapatıldı! Ayrılma sürüyor…

Son dakika haberleri… Unkapanı Köprüsü olarak bilinen Atatürk Köprüsü, bağlantı noktasının açılması nedeniyle yeniden trafiğe kapatıldı. Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'ndeki trafik akışı, bağlantı noktasında yeniden meydana gelen açılma nedeniyle çift yönlü durduruldu.

Alınan bilgiye göre, dün 5 saat süreyle kapatılan köprüdeki bağlantı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yeniden açılma meydana geldi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, köprüyü çift yönlü trafiğe kapattı.
Ekiplerin köprüdeki çalışması devam ediyor.

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İstanbul
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