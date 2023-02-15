SON DAKİKA: Uzunluğu 290 kilometreye kadar ulaştı! Bu görüntüleri ilk kez göreceksiniz, şehrin üzerine yıkılacaktı...

Son dakika haberi: Deprem Kahramanmaraş'ta başladı Gaziantep üzerinden Hatay'ı yerle bir etti! 2 deprem sonucunda kırılan fay hatları günler sonra ortaya çıktı. 750 metre arayla geçen ve uzunlukları 290 kilometreye ulaşan fay hatlarında insan genişliğinde yarıkların olması korkuttu. Tepenin yerinden koparak şehrin üstüne düşmesine ramak kaldığı öğrenildi.

İslahiye Fevzipaşa Mahallesi'nden Kurdini Tepesi Çakalağzı mevkisine kadar uzanan yaklaşık 20 kilometre boyunca devam eden fay hattı, yaşanan felaketi gözler önüne serdi. İslahiye Devlet Hastanesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yer aldığı araziden ve bir hayvan çiftliğine uzanan alanda yer alan yarıklar, kimi zaman 1 metre genişliğe, 2 metre derinliğe ulaşırken kimi zaman ise 25 santimetre genişliğe 40 santimetre derinliğe indiği görüldü.

FELAKETE RAMAK KALDI! ŞEHRİN ÜZERİNE DÜŞECEKTİ...

Kürdini tepesindeki fay yarıkları ise felaketin eşiğinden döndüğü görüldü. Kürdini Tepesi'nin eteklerinden zirveye uzanan fay hattının bazı bölgelerinde ise insan boyunu aşan derinlikte yarıkların olması dikkat çekti.

Biraz daha uzun sürmesi ya da şiddeti daha büyük bir deprem olması halinde ise Kurdini Tepesi'nin yerinden koparak, şehrin üzerine düşmesine ramak kaldığı öğrenildi. Meydana gelen ilk depremin oluşturduğu yarıkların hemen 750 metre alt kısmından ise ikinci depremde kırılan fayın izleri yer alıyor.