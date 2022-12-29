SON DAKİKA | Vahşice katletmişti... Sıla Şentürk cinayetinde yeni gelişme! Hüseyin Can Gökçek'in cezası belli oldu

Son dakika haberi: Türkiye'nin günlerce konuştuğu kan donduran cinayette 16 Şubat'ta Hüseyin Can Gökçek, Ankara'dan Giresun'a gelip 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü evinde boğazından bıçaklayıp öldürmüştü. Ortaya çıkan detaylarıyla uzun süre gündemde kalan olayda Gökçek'in Şentürk'ü öldürmeden önce internette "Uçakta bıçak gider mi?" diye bir arama yaptığı da anlaşılmıştı. Vahşette yeni bir gelişme oldu. Buna göre Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Hüseyin Can Gökçek ile ilgili iddianame hazırlanmış, sanık için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince verilen "akıl sağlığı tam" raporunun da yer aldığı iddianamede, Gökçek hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edilmişti.