HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Vahşice katletmişti... Sıla Şentürk cinayetinde yeni gelişme! Hüseyin Can Gökçek'in cezası belli oldu

SON DAKİKA | Vahşice katletmişti... Sıla Şentürk cinayetinde yeni gelişme! Hüseyin Can Gökçek'in cezası belli oldu

29.12.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, 22 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek vahşice katledilmişti. Her detayı kan donduran olayda Gökçek'in Şentürk'ü öldürmeden önce internette 'Uçakta bıçak gider mi?' şeklinde arama yaptığı da belirlenmişti. Korkunç cinayette önemli bir gelişme yaşandı ve Gökçek'in cezası belli oldu. Gökçek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

SON DAKİKA | Vahşice katletmişti... Sıla Şentürk cinayetinde yeni gelişme! Hüseyin Can Gökçek'in cezası belli oldu

Son dakika haberi: Türkiye'nin günlerce konuştuğu kan donduran cinayette 16 Şubat'ta Hüseyin Can Gökçek, Ankara'dan Giresun'a gelip 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü evinde boğazından bıçaklayıp öldürmüştü. Ortaya çıkan detaylarıyla uzun süre gündemde kalan olayda Gökçek'in Şentürk'ü öldürmeden önce internette "Uçakta bıçak gider mi?" diye bir arama yaptığı da anlaşılmıştı. Vahşette yeni bir gelişme oldu. Buna göre Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ekran görüntüsü 2022-12-29 111521

Hüseyin Can Gökçek ile ilgili iddianame hazırlanmış, sanık için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince verilen "akıl sağlığı tam" raporunun da yer aldığı iddianamede, Gökçek hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edilmişti.

Ekran görüntüsü 2022-12-29 111547

Sıla Şentürk'ü evinde boğazını keserek öldürmüştü! Cinayet öncesi internette bunu aramış Sıla Şentürk'ü evinde boğazını keserek öldürmüştü! Cinayet öncesi internette bunu aramış

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılbaşını kana bulayacaktı! Yakalandı, hedefinde orası vardıYılbaşını kana bulayacaktı! Yakalandı, hedefinde orası vardı
Sınıf arkadaşlarını tekme tokat dövüp zorla oynattılar!Sınıf arkadaşlarını tekme tokat dövüp zorla oynattılar!
Sesleri duydu, lobiye iç çamaşırı ve çift silahla daldı! Sesleri duydu, lobiye iç çamaşırı ve çift silahla daldı!
Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti son dakika son dakika haberi

En Çok Okunan Haberler

EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı

EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

Tuvaletteki gizli kameranın arkasından ‘sapık patron’ çıktı!

Tuvaletteki gizli kameranın arkasından ‘sapık patron’ çıktı!

İstanbul uçağında yürekleri ağza getiren olay!

İstanbul uçağında yürekleri ağza getiren olay!

Yer: İstanbul! Müdür yardımcısı apartmanın kabusu oldu: 'Asarım, yakarım, keserim'

Yer: İstanbul! Müdür yardımcısı apartmanın kabusu oldu: 'Asarım, yakarım, keserim'

Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine tepki çeken 'kaset' yorumu!

Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine tepki çeken 'kaset' yorumu!

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Avatar çılgınlığına ünlü isimler de katıldı! İşte ünlülerin yapay zeka ile oluşturulmuş avatarları

Avatar çılgınlığına ünlü isimler de katıldı! İşte ünlülerin yapay zeka ile oluşturulmuş avatarları

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Onunla ulaşım çok kolay ve zahmetsiz! 2022'nin en iyi scooter modelleri ile tanışın

Onunla ulaşım çok kolay ve zahmetsiz! 2022'nin en iyi scooter modelleri ile tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.