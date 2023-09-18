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  4. Son dakika | İzmir'de düşen helikopterden acı haber geldi! Enkazda 1 kişinin cansız bedeni bulundu

Son dakika | İzmir'de düşen helikopterden acı haber geldi! Enkazda 1 kişinin cansız bedeni bulundu

18.09.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangınına müdahale ederken düşen helikopterdeki 3 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarında acı haber geldi. Kırgızistan uyruklu ikinci pilot kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Toplamda 4 personelin bulunduğu helikopterin enkazından 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde, orman yangınına müdahale için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken düşen helikopter ile 3 personelini arama kurtarma çalışmaları bu sabah yeniden başladı. Arama çalışmaları sırasında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Jandarma, emniyet, sahil güvenlik, AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Ankara'dan gelen 10 kişilik Jandarma Sualtı Kurtarma (SAK) timleri de helikopterin düştüğü barajda çalışmalara başladı.

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Helikopterdeki personelin yakınları da çalışmaları takip ediyor.

ACI HABER GELDİ

DHA'nın aktardığına göre; 3 mürettebat için arama-kurtarma çalışmaları sürerken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Ekiplerin cesedi kıyıya çıkarmak için çalışmaları sürüyor.

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NE OLMUŞTU?

Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 16 Eylül'de öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan alevlerin sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırılmıştı.

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Yangına gece saatlerinde gece görüş özelliği bulunan 3 helikopter müdahale etmişti. Helikopterlerden biriyle irtibat saat 23.53'te kesilmiş, yapılan araştırma sonucu helikopterin su aldığı Tahtalı Barajı'na düştüğü belirlenmişti. 4 personelin görev yaptığı helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu kurtarılarak Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Helikopterdeki personel için arama ve kurtarma çalışması başlatılmıştı.

(AA)

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