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Son dakika: 'Yapmayın hamileyim' dedi ama caniler durmadı! Altı aylık gebe hemşirenin karnını tekmelediler, saçlarını yerlerde sürüklediler

17.01.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde hamile sağlık çalışanına saldırı gerçekleşti. Acil servise gelen bir hastanın dört yakını başka bir hastaya tedavi yaptığı sırada hamile bir hemşireyi saçından tuttu, yere yatırdı ve karnını tekmeledi. Bu skandal olay sonrası Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası hastanede bir basın açıklaması yaptı. 6 aylık hemşirenin TIP 1 diyabet tanısı olduğu da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: 'Yapmayın hamileyim' dedi ama caniler durmadı! Altı aylık gebe hemşirenin karnını tekmelediler, saçlarını yerlerde sürüklediler

Gözü dönmüş şehir eşkiyaları 6 aylık hamile hemşireye saldırdı! Son dakika bilgisine göre yakınları acil serviste tedavi gören dört kişi, başka bir hastayla ilgilenen altı aylık gebe hemşireye saldırdı. Altı aylık hamile hemşireyi yere yatırıp, karnını tekmeleyen, saçlarını çeken saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

TALİHSİZ KADIN 'HAMİLEYİM YAPMAYIN' DEDİ AMA CANİLER DURMADI!

Skandal olay Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde yaşandı. Altı aylık hamile hemşirenin karnına tekmeler atan, saçlarını yerlerde sürükleyen caniler kadının bebeğini tehlikeye attı.

SON DAKİKA: HAMİLE HEMŞİRENİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

4 hasta yakını tarafından darp edilen 6 aylık hamile hemşire, görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı. Hamile hemşirenin ve karnındaki bebeğinin sağlık durumu iyiye giderken, bebek için riskli durumun henüz geçmediği belirtildi.

HEP-SEN'DEN SUÇ DUYURUSU

Dehşete düşüren olayın ardından Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN), saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunarak hastanede bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

adasd

HEP-SEN tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Acil servise gelen bir hastanın 4 yakını tarafından,başka bir hastaya tedavi yaptığı sırada gebe bir hemşire meslektaşımızın;"Saçları yolunmuş,yere yatırılmış karnı tekmelenmiş"gebeyim"demesine rağmen tekmelenmeye yine devam edilmiş ve üzerine torba, su, ayran gibi eşyalar atılmıştır.

Genel Başkanımız Yunus Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyemiz Tolga Birzcan, gebe meslektaşımıza hasta yakınları tarafından uygulanan şiddet olayına karşı savcılığıa suç duyurusunda bulunmuşlardır.

Sağlıkta artan şiddet olaylarına karşı karar verici hukuk kurumlarından ve politika üreticilerinden ağır yaptırımlar uygulamasını talep ediyor, her şiddet olayına karşı da adım atacağımızı buradan kamuoyunun bilgisine arz ediyoruz"

hep sen açıklama


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