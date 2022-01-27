Son dakika: Yarıyıl tatili uzayacak mı, okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika haberi: Tüm Türkiye'nin merak ettiği yüz yüze eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yeni bir açıklama geldi. Omicron varyanıta bağlı artan vakalar, "Yarıyıl tatili uzar mı, okullar kapanır mı?" sorularını gündeme getirirken, Bakan Özer yaptığı açıklama ile net mesajlar verdi. İşte herkesi ilgilendiren haberin detayları...

Türkiye Özel Okullar Derneği'nin 20'nci Geleneksel Eğitim Sempozyumu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki bir otelde, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve eğitim sektörü temsilcilerinin katılımıyla başladı. Bakan Mahmut Özer, 27-29 Ocak tarihlerinde 'Eğitimin Dönüşümü' temasıyla düzenlenen sempozyumun açılışında açıklamalarda bulundu. Bakanlık görevine başladığı 6 Ağustos'tan itibaren söylediği 3 önemli konuyu hatırlatan Bakan Özer, "Birincisi devir teslim töreninde, 'Okulların yüz yüze açık kalması için covid salgınının sıfırlanmasını beklemeye tahammülümüz yoktur' dedim. Sonrasında okulların ilk açılması ve en son kapatılması gereken yerler olduğuna değindim. Giderek tonu artırarak da okulların açık kalmasının bir eğitim meselesi olmadığını, milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladım ve Allah'a şükür, 6 Eylül'de başladığımız birinci dönem serüvenimizi hiç kesintiye uğratmadan, haftada 5 gün tüm eğitim kademelerinde başarılı bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ KUTLADI

Okullarını özleyen öğrencilerin bu sürecin başarılı yürütülmesinde çok büyük katkı sağladığını belirten Bakan Özer, "O çocuklarımız maske, mesafe, hijyene inanılmaz şekilde, beklentilerimizin çok ötesinde riayet etti. Çocuklarımızın okul ortamı, arkadaşları ve öğretmenlerini ne kadar özlediğini gösterdi. Elbette bu sürecin kahramanları her zaman olduğu gibi öğretmenlerimizdi. Öğretmenlerimiz yaklaşık 5 ay maskeyle ders anlattı. Aşılanma oranlarında sadece Türkiye ortalamasının üzerinde değil, tüm gelişmiş ülkelerdeki öğretmenlerin üzerinde aşılanma oranına sahip. Öğretmenleri maskeyle, büyük zorluklarla eğitimi sürdürme kararlılığından ve aşılanmayla hem kendi sağlıklarını hem de okulların yüz yüze eğitime devam etmesindeki umut ve güvenirliği artırarak toplumda örnek teşkil ettikleri için kutluyorum" diye konuştu.

İKİNCİ DÖNEM YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK

İkinci dönemin başlangıcıyla ilgili salgına bağlı tatilin uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki tartışmalara da değinen Bakan Özer, şunları söyledi:

"İnşallah bu iki haftalık yarıyıl tatilinden sonra da aynı kararlıkla yüz yüze eğitime devam edeceğiz. En sık sorulan sorular, 'Acaba tatil uzayacak mı?' Ben de o soruyu soranlara şöyle cevap vermek istiyorum. Neden herhangi bir kapanma olacağı zaman ilk başlanılacak yerler okullardır? Neden kafeler, restoranlar, AVM'ler değildir? Bizler eğer 21'inci yüzyılda iddialı bir ülke olmak istiyorsak, bölgesinde ve dünyada üretimiyle toplumsal barışıyla, demokrasi kültürüyle örnek teşkil eden bir ülke olmak istiyorsak beşeri sermayemize sürekli yatırım yapmak zorundayız. Eğitimde fırsat eşitliğini sürekli yükseltmek zorundayız."

KRONİK SORUNA KARŞI ÜÇ ANA BAŞLIK

Uzun yıllardır kronik bir sorun olarak nitelendirdiği okullar arasındaki başarı farklarını azaltmak için çalışmaların devam ettiğini de anlatan Bakan Özer, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için üç ana konuya ağırlık verildiğini söyledi. Özer, "Birincisi, okul öncesine eğitime erişimi artırmak, ikincisi okulların imkan farklılığını azaltmak, üçüncüsü de bir eğitim sisteminin ancak öğretmenleri kadar başarılı olduğu gerçeğinden yola çıkarak, öğretmenlerimize çok yönlü mesleki gelişimler için destek vermek. Bu üç hedefe ulaşmak için öncelikle okul öncesine 3 yaştaki okullaşma oranını yüzde 14'ten yüzde 50'ye, 4 yaştaki okullaşma oranını yüzde 35'lerden yüzde 70'e, 5 yaşta yüzde 78'lerden yüzde 100'e çıkarmayı hedefledik" diye konuştu.

BİNİ İSTANBUL'DA, 3 BİN YENİ ANAOKULU

2022 yılında Türkiye genelinde yeni anaokulu yatırım planlarını da açıklayan Milli Eğitim Bakanı Özer, "Okul öncesi eğitime erişimde Türkiye'nin tüm noktalarında 81 ili, ilçelerinde özellikle dezavantajlı bölgelerinde kapasiteyi maksimuma çıkartmak, mümkün olduğu kadar okul dışı faktörlerin okula etkisini azaltmak için 2022 yılında 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni anasınıfı yapacağız. Bunu ağırlıklı olarak İstanbul'da gerçekleştireceğiz ve bin anaokulu yapacağız. İstanbul'daki rakamlar çok çarpıcı, 157 devlet anaokulumuz var ama bin 538 özel öğretim anaokulumuz var. Yani maddi imkanı yetersiz olan ailelerin okul öncesine eğitime erişimini artırmak için İstanbul'a çok daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor" dedi.

100 MİLYON KİTAP HEDEFİ

Kütüphanesi olmayan 16 bin 361 okula son 2 ayda kütüphane kazandırıldığını anlatan Bakan Özer, "57 bin 108 okulumuz var. Özel öğretim kurumlarıyla 71 bin 320 okulumuz hizmet veriyor. 2 ayda tüm okullarımızda 16 bin 361 kütüphane yaptık. Fiziki imkanı 10 metrekare veya 3 metrekare veya koridorlarda. 2022 yılı sonuna kadar kütüphanelerdeki kitap sayısı hedefimiz 100 milyon. Okullarımızın imkan farklılıklarını azaltmak için büyük çaba sarf edeceğiz" diye konuştu. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun da nihayete ermek üzere olduğunu açıklayan Özer, tüm paydaşların görüşü alınarak TBMM'ye sunulan tasarının şu an komisyonda olduğunu, yakında yasalaşacağını anlattı.

(DHA)

