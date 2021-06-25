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  4. Son dakika! Yasin Börü davasında karar açıklandı

Son dakika! Yasin Börü davasında karar açıklandı

25.06.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay tarafından bozulan Yasin Börü davasında 15 sanık, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Bir sanık ise beraat etti.

Son dakika! Yasin Börü davasında karar açıklandı

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen, Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları sırasında Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, önceki celse sunulan esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmaların alınacağını belirterek, sanıklara söz verdi.

Yargıtay'ın bozma ilamı ile duruşma savcısının mütalaasını kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

15 KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Buna göre, sanıklar Sedat Çoban, Mecnun Akkoyun, Uğur Doğanay, Abdurrahim Pamuk, Mehmet Şah Yüce, Ali Güler, Ümit Doğanay, Ahmet Taylan, Hasan Uyanık, Burhan Dicle, Ali Karakurt, Cevher Türk, Mehmet Çağlar, Resul Savur ve Remzi Özşan, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.

Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan sanıklar Yılmaz Oğurlu, Ahmet Selçuk ve Ali Kaya'ya da aynı suçtan 23'er yıl hapis cezası verildi.

BİR KİŞİ BERAAT ETTİ

Savunmaları tespit edilmeyen sanıklar Cihan Yıldız, Rıdvan Baş, Mustafa Daşçi ile mazeret bildiren Erkan Balaban, Ferdi Gül ve Mazlum İçli'nin dosyaları ayrıldı. Sanık Hüseyin Okçu ise beraat etti.

Ayrıca mahkeme, sanıklar hakkında takdir indirimi uygulamadı.

Son Dakika: Yasin Börü'nün öldürülmesi davasında yeni gelişmeSon Dakika: Yasin Börü'nün öldürülmesi davasında yeni gelişme

DAVANIN GEÇMİŞİ

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü ve 3 arkadaşının öldürülmesiyle ilgili dava Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüş ve 24 Nisan 2017'de hüküm açıklanmıştı.

Aralarında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu 41 kişiden 25'i farklı hapis cezalarına çarptırılırken, 13'ünün beraatine, o tarihte firari olan 3 sanığın da dosyalarının ayrılmasına karar verilmişti. Firari sanıklardan Ersin Filizer, 2 Ocak 2018'de Diyarbakır'da yakalanmıştı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanıklardan kasten öldürme suçundan mahkum edilen 24'ü ile Hüseyin Okçu'nun beraatine ilişkin hükmü bozmuştu.

Bozma ilamında Yasin Börü'nün olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğuna dikkati çekilerek, "canavarca hisle öldürmek" suçundan mahkum edilen sanıkların bu suçu "çocuğa karşı" işlediğinin de değerlendirilmesi gerektiği belirtilmişti.

İlamda, Hüseyin Okçu'nun cep telefonu arama kayıtları ve sinyal bilgileri değerlendirilerek, Diyarbakır'da bulunup bulunmadığı kesin olarak tespit edilmeden hüküm kurulmasının bozma gerekçesi yapıldığı bildirilmişti.

Ersin Filizer ile firari 2 sanığın yargılanması ise mahkemenin başka bir dosyasında yürütülüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır Yasin Börü
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Adalet erya da geç yerini buldu ya devlet başa ya kuzgun leşe Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah
Çok şükür hak ettiklerini buldular
Türkiye'de adalet :))))

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