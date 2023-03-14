HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika | Yatırılması gereken tutarlar belli oldu! YSK Başkanı Yener duyurdu: Bağımsız milletvekili ve imza yoluyla cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler...

Son dakika | Yatırılması gereken tutarlar belli oldu! YSK Başkanı Yener duyurdu: Bağımsız milletvekili ve imza yoluyla cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler...

14.03.2023 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'nin odaklandığı 14 Mayıs tarihi yaklaşırken seçim süreciyle ilgili konular bir bir netliğe kavuşuyor. Son olarak bağımsız milletvekili adayı ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen cumhurbaşkanı aday adaylarının yatırması gereken tutarlar belli oldu.

Son dakika haberi: YSK Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı adaylarının ve siyasi partilerin propaganda usul ve esaslarına ilişkin çalışmaların tamamlanmasının ardından açıklama yaptı.

Açıklamasında bağımsız milletvekili aday adaylarının ve imza toplayarak aday gösterilmek isteyen cumhurbaşkanı aday adaylarının yatırması gereken tutarları şu sözlerle açıkladı:

"Bağımsız milletvekili adayı olmak isteyenlerin yasanın öngördüğü miktarın 55 bin 598 TL olduğu tespit edilmiş, seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen cumhurbaşkanı adaylarının ise yatırması gereken tutarın 555 bin 980 TL olduğu belirlenmiştir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu '3 ülke de bunu bilsin' diyerek duyurduKılıçdaroğlu '3 ülke de bunu bilsin' diyerek duyurdu
Deprem bölgesinde ilginç anlar! Karşılaştığı valiyi alnından öptüDeprem bölgesinde ilginç anlar! Karşılaştığı valiyi alnından öptü
CHP'nin 'Muharrem İnce' sözleri çok konuşulacak!CHP'nin 'Muharrem İnce' sözleri çok konuşulacak!
Anahtar Kelimeler:
seçim YSK

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatları gaza bastı! 1.500 TL sesleri yükseliyor...

Altın fiyatları gaza bastı! 1.500 TL sesleri yükseliyor...

İhtiyaç kredileri ile ilgili Merkez Bankası’ndan yeni karar! 70 bin lira detayı…

İhtiyaç kredileri ile ilgili Merkez Bankası’ndan yeni karar! 70 bin lira detayı…

Milyonlar havada uçuştu! Balya balya paraları bavullarla taşıdılar

Milyonlar havada uçuştu! Balya balya paraları bavullarla taşıdılar

Doğu Perinçek'in HÜDA-PAR çıkışı olay oldu! ‘Bu bir cinayettir'

Doğu Perinçek'in HÜDA-PAR çıkışı olay oldu! ‘Bu bir cinayettir'

İYİ Parti'de sürpriz istifa iddiası!

İYİ Parti'de sürpriz istifa iddiası!

Eski futbolcu Gökhan Zan siyasete giriyor! İki partiden teklif gitti...

Eski futbolcu Gökhan Zan siyasete giriyor! İki partiden teklif gitti...

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.