Son dakika | Yatırılması gereken tutarlar belli oldu! YSK Başkanı Yener duyurdu: Bağımsız milletvekili ve imza yoluyla cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler...

Son dakika haberi: YSK Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı adaylarının ve siyasi partilerin propaganda usul ve esaslarına ilişkin çalışmaların tamamlanmasının ardından açıklama yaptı.

Açıklamasında bağımsız milletvekili aday adaylarının ve imza toplayarak aday gösterilmek isteyen cumhurbaşkanı aday adaylarının yatırması gereken tutarları şu sözlerle açıkladı:

"Bağımsız milletvekili adayı olmak isteyenlerin yasanın öngördüğü miktarın 55 bin 598 TL olduğu tespit edilmiş, seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen cumhurbaşkanı adaylarının ise yatırması gereken tutarın 555 bin 980 TL olduğu belirlenmiştir."

