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  4. Son dakika | Yavuz Ağıralioğlu'ndan istifa açıklaması! "Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğim" demişti! "Temennim seçim sonucu yüzde 75 - yüzde 25 bitsin"

Son dakika | Yavuz Ağıralioğlu'ndan istifa açıklaması! "Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğim" demişti! "Temennim seçim sonucu yüzde 75 - yüzde 25 bitsin"

29.03.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Son günlerde siyasetin gündemine damgasını vuran gelişmelerden biri Yavuz Ağıralioğlu'nun sert tepkisi ve İYİ Parti'den istifa kararı oldu. Mecliste istifasına ilişkin açıklama yapan Ağıralioğlu "Açıklamalarımla partimin siyasi olarak mutabık kaldığı zemini gölgeler hale geldim. Arkadaşlarıma yük haline geldim. Ben kendimi yük olma alanından çekiyorum. Siyaseti ilkeyle yapacağım" dedi. Ağıralioğlu seçim sonucunun yüzde 75 - yüzde 20 gibi bir sonuçla bitmesi dileğini açıkladı.

Son dakika | Yavuz Ağıralioğlu'ndan istifa açıklaması! "Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğim" demişti! "Temennim seçim sonucu yüzde 75 - yüzde 25 bitsin"

Son dakika haberi: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını belirlemesi sürecinde yaşananlara karşı çıkan Yavuz Ağıralioğlu, dün akşam saatlerinde istifasını televizyondan duyurmuş, Meral Akşener ile bugün yapması beklenen görüşme iptal edilmişti. Akşener'le neden görüşmek istediğini açıklayan Ağıralioğlu, "İYİ Parti'yle olan siyasi birliğimi nihayete erdiriyorum" ifadelerini kullandı.

"İÇİNDE BULUNDUĞUM KONUM PARTİME YÜK OLMAYA BAŞLAMIŞTI"

Ağıralioğlu Mecliste son gelişmeleri değerlendirmek üzere kürsüye çıktı. İşte Ağıralioğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

  • Sözlerimin başında belirtmek isterim ki itirazlarımın olduğu basın toplantısından sonra Pensilvanya ve Kandil'den beddua aldım. Demek ki doğru yere taş atmışım.

  • Geçen haftaki basın toplantısındaki itirazlarım siyasi olarak milletimin bana verdiği sözlerdi. Ben milletimin beni bildiği, sevdiği yerde bulsunlar istedim. Benim için erdemli olan buydu. Siyasi mücadeleme yine devam edeceğim.

  • Bugün benim için siyasi mücadelemde, partim ve partimin siyasi olarak aidiyet duyduğu, mücadele ettiği bu pakt içerisinde bulunduğum konum partime yük olmaya başlamıştı. Partimin cumhurbaşkanlığı kararına imza atmadım. Partimin istismar edilerek bütün emeklerinin 3-5 günde heba edilmesine itiraz ettim. Bu dayatmayı kabul edilemez bulduğumu ifade ettim. Benim için erdemli olan buydu.

  • Açıklamalarımla partimin siyasi olarak mutabık kaldığı zemini gölgeler hale geldim. Arkadaşlarıma yük haline geldim. Ben kendimi yük olma alanından çekiyorum. Siyaseti ilkeyle yapacağım.

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"AHLAKSIZ, İLKESİZ KAZANMAKTANSA KAYBETMEKTEN YANAYIM"

  • Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağımı beyan ettiğim yüzlerce konuşmam vardır. Bu konuşmalarıma sırtımı dönerek yapacağım şeyin adının siyaset olmayacağını tüm Türk milleti bilir. Ben köprüyü geçmek için bir yanlışa eyvallah edecek adam değilim.

  • İYİ Parti'yle olan siyasi birliğimi nihayete erdiriyorum. Nihayete erdirdiğim şey, İYİ Parti'nin kırmızı çizgileri olarak bildiğim ve asla ihlal edilmesin diye mücadele ettiğim şeylerdir.

  • Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz kazanmaktansa, mertlikle kaybetmekten yanayım. Çocuklarımızın katillerini sevenlerden bir şey umamayız demek zorundaydım.

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AKŞENER'DEN NEDEN RANDEVU TALEP ETTİĞİNİ AÇIKLADI! "KENDİNİ DEĞERSİZ HİSSETMESİN DİYE..."

  • Ben görev değişikliğimi basından öğrendim. Böyle olunca kendinizi çok değersiz hissediyorsunuz. Benim başıma gelenler gibi kendini değersiz hissetmesinler istedim, genel başkandan pazartesi randevu istedim. Böyle bir hassasiyet taşıyordum.

  • Mücadele ettiklerimiz yeneceğiz ama devlet, millet düşmanlarına tebessüm etmeyeceğiz. FETÖ benzeri organizasyonların tazyiklerine maruz kalacak bütün boşlukları kapatacağız.

  • Seçim hattında siyasi mülahazalarım olacaktır.

"YAVUZ AĞIRALİOĞLU KÜRT'E, MİLLETİNE BAĞLI ALEVİLERE KURBAN OLSUN"

  • Kim 'Yavuz Ağıralioğlu Kemal Kılıçdaroğlu'na Alevi olduğu, HDP'ye de Kürt olduğu için karşı çıkıyor' diyorsa namussuzdur. Yavuz Ağıralioğlu Kürt'e, vatanına milletine bağlı Alevilere kurban olsun.

  • İYİ Parti ile olan siyasi beraberliğimden hüzünle ayrılıyorum, istifa ediyorum. Bundan sonra yaşımız belli bir hadde vardığı için devletimiz daha çok var siyaseti önemlidir. Bizim bir partimiz de olacaktır ama devletin varlığı esas olacaktır. Parti değil, devlet önceleyen bir siyasi ahlakla yürümek zorundayız.

  • Temenni ederim ki seçimi kim kazanırsa yüzde 75 - yüzde 25 bitsin, yüzde 80- yüzde 20 bitsin. Milli iradenin üstüne bölücülüğün izinin düşmemesinin en güzel yolu %75'e %25 biter inşallah demektir.

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Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti

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