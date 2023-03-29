Son dakika | Yavuz Ağıralioğlu'ndan istifa açıklaması! "Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğim" demişti! "Temennim seçim sonucu yüzde 75 - yüzde 25 bitsin"

Kim 'Yavuz Ağıralioğlu Kemal Kılıçdaroğlu'na Alevi olduğu, HDP'ye de Kürt olduğu için karşı çıkıyor' diyorsa namussuzdur. Yavuz Ağıralioğlu Kürt'e, vatanına milletine bağlı Alevilere kurban olsun.

İYİ Parti ile olan siyasi beraberliğimden hüzünle ayrılıyorum, istifa ediyorum. Bundan sonra yaşımız belli bir hadde vardığı için devletimiz daha çok var siyaseti önemlidir. Bizim bir partimiz de olacaktır ama devletin varlığı esas olacaktır. Parti değil, devlet önceleyen bir siyasi ahlakla yürümek zorundayız.