Son Dakika | Yeni anketin sonuçları geldi! İttifakların ve partilerin oy oranları dikkat çekti... 6'lı masa ile ilgili çarpıcı iddia

Son dakika haberine göre Haziran 2023'te yapılması planlanan seçimlere yönelik gerçekleştirilen anket çalışmalarından gelen sonuçlar dikkat çekmeye devam ediyor. Muhalefetin adayının kim olacağı belli olmamasına karşın ittifaklar arası oy oranları dikkat çekti.

MAK Araştırma Mehmet Ali Kulat, Radyo Sputnik'te yaptığı açıklamalarda, Millet İttifakı'nın, yüzde 5'le Cumhur İttifakı'nı geçtiğini ifade etti. Kulat ayrıca, 6'lı masa ile ilgili de de çarpıcı bir iddiada bulundu ve muhalefetin cumhurbaşkanı adayının masadan çıkacağını, diğer isimlerin de kabinede yer alacağını söyledi.

"ADAY, 6'LI MASADAN ÇIKACAK, DİĞER İSİMLER KABİNEDE OLACAK"

6'lı masanın tek aday üzerinde yoğunlaşacağını öne süren Kulat, "Bugüne kadar 6’lı masanın bileşenleriyle görüştüm ve izlenimim cumhurbaşkanı adayının o masadan çıkacağı yönünde. Masanın, tek isim üzerinde yoğunlaşacakları kanaatindeyim. 6’lı masadaki 6 kişi de önümüzdeki kabinede göreceğiz. Karşımıza ya cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan olarak çıkacaklar." dedi.

AK PARTİ'NİN OYLARINDA YÜKSELİŞ

Partilerin ve ittifakların oy oranlarına ilişkin bilgiler de veren Kulat, şunları söyledi:

AK Parti son 8 ay içerisinde yaptığımız araştırmalarda hep yüzde 30’un altında çıkıyordu. Bu ay yüzde 30 rakamını gördü ama çok ciddi bir yükselişten bahsetmiyoruz. Bir önceki aya bakarsak AK Parti 0.6 puanlık bir artış göstermiş oldu.

MHP'DE DE ARTIŞ VAR

MHP'de de az da olsa artış gözlemlendiğini ifade eden Kulat, "MHP yüzde 7.5 bandında ve oy oranında biraz artış gözüküyor. MHP’nin oy oranı yüzde 7’ye kadar inmişti AK Parti’ye kızgın seçmen anket çalışmalarında AK Parti’ye oy vereceğini söylemiş olabilir. AK Parti ve MHP’nin oy oranlarını topladığımızda yüzde 37.5 gibi bir oran çıkıyor." şeklinde konuştu.

CHP'NİN OYLARI ARTTI, İYİ PARTİ STABİL, HDP YÜZDE 10'LARDA...

İYİ Parti'nin oylarının stabil seyretmesine karşın CHP'de artış olduğunu belirten Kulat, "CHP yüzde 25 bandında bir oy ortalamasına sahip bu ayki araştırmamızda yüzde 26 çıktı. İYİ Parti yüzde 17 oy oranına sahip. HDP stabil bir oy oranında gözüküyor yaklaşık olarak yüzde 8 bandında. ama HDP’nin en az yüzde 2’lik bir oranının AK Parti içerisinde kamufle olduğu kanaatindeyim. Takribi yüzde 10’un üzerinde oy oranına sahip olduğunu söyleyebiliriz. CHP yüzde 25 bandında bir oy ortalamasına sahip bu ayki araştırmamızda yüzde 26 çıktı. İYİ Parti yüzde 17 oy oranına sahip. HDP stabil bir oy oranında gözüküyor yaklaşık olarak yüzde 8 bandında. ama HDP’nin en az yüzde 2’lik bir oranının AK Parti içerisinde kamufle olduğu kanaatindeyim. Takribi yüzde 10’un üzerinde oy oranına sahip olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

İTTİFAKLARIN OY ORANLARI

Millet İttifakı'nın yüzde 5'le önde olduğunu söyleyen Kulat, sözlerini şöyle bitirdi:

Cumhur İttifakı yüzde 40 bandında, Millet İttifakı da yüzde 45 civarında. Geriye kalan yüzde 15’lik kesimde dışarıda kalan partilerin oyları. 50+1 için beraber hareket etme kabiliyeti en yüksek parti olan HDP’ye her iki blokunda ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz.

