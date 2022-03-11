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  4. Son dakika... Yeni yargı paketi hazır: Hakim ve savcılara yardımcı geliyor! Avukatlara müjde

Son dakika... Yeni yargı paketi hazır: Hakim ve savcılara yardımcı geliyor! Avukatlara müjde

11.03.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika alınan bilgilere göre 6. yargı paketi için çalışmalar tamamlandı. AK Parti'nin bu ay içerisinde TBMM'ye sunmayı planladığı yeni yargı paketinde birbirinden önemli konular yer aldı. Hakim ve savcı yardımcılığına yönelik maddenin yer aldığı pakette, avukatlarla ilgili de pek çok düzenleme de yapıldı. Öte yandan çevre ve imar için de özel mahkeme kurulacak. İşte yeni yargı paketine ilişkin detaylar...

Son dakika... Yeni yargı paketi hazır: Hakim ve savcılara yardımcı geliyor! Avukatlara müjde

Son dakika haberi: AK Parti'nin üzerinde çalıştığı 6. yargı paketinde son gelindi. Bu ay içerisinde Meclis'e sunulması beklenen pakette hakim ve savcı yardımcılığına ilişkin maddeler yer alırken, avukatlara da müjdeler var. Ayrıca yeni mahkemelerin kurulması da gündemde...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın geçtiğimiz pazartesi günü yapılan AK Parti MYK toplantısında 6. yargı paketiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunum yaptığı öğrenildi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, AK Parti’nin bu ay içerisinde Meclise sunmayı planladığı pakette, hakim ve savcı yardımcılığı getirilmesine yönelik bir madde yer alıyor.

Hakimlerin meslek hayatları boyunca ceza ve hukuk hakimi olarak ayrışmaları ve bu yönde ihtisaslaşmaları sağlanacak. İhtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacak.

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AVUKATLARLA İLGİLİ ÇOK SAYIDA DÜZENLEME GELİYOR

Pakette, avukat stajyerlerinin staj süresince sigortalı olarak çalışabilmelerine ilişkin düzenleme de yer alacak. Kamu çalışanlarının, mesleklerini icra ederken aynı zamanda avukatlık stajı yapabilmelerine imkan sağlanacak. Zorunlu müdafi ücretleri artırılacak. Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkileri genişletilecek. Avukatların takip ettiği işlerde mevzuata uygun olarak ‘aslı gibidir’ şeklinde tasdik ettikleri belgeler, adli ve idare mercilerde geçerli olacak. Müdafinin dosya inceleme yetkisine yönelik belli suçlar için verilebilen kısıtlama kararına üst süre sınırı getirilecek. Avukatlar, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruları elektronik ortamda yapabilecek.

NAFAKA KONUSU YETİŞMEDİ

Yapılan son toplantılarda, hakimlere coğrafi teminat sağlayan düzenlemenin bir sonraki yargı paketinde getirilmesi kararlaştırıldı. Pakette ayrıca, süresiz nafaka düzenlemesinin çalışmalar tamamlanmadığı için yer almayacağı öğrenildi.

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