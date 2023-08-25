Son dakika | Yeni yatırımların sinyalini verdi! Erdoğan "Adım adım hayata geçireceğiz" diyerek duyurdu

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis Kamu ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan buradaki konuşmasında Bitlis'te ve bölgede terör tehdidinin ortadan kalkmasıyla yeni yatırımların yapılacağı yönünde mesaj verdi. Erdoğan'ın dikkat çeken mesajlarından biri de yerel seçimlere yönelikti.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE YENİLERİ EKLENECEK"

Erdoğan'ın törendeki konuşmasından satır başları şöyle:

Devlet olarak bugüne kadar üreten, istihdam oluşturan herkese hiçbir ayrım yapmadan daima destek olduk. Türk ekonomisine katkı verenlere biz de tüm imkanlarımızla sahip çıktık. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat yoluyla büyütme hedefimizi adım adım hayata geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde bu fabrikalara ve yatırımları yenileri eklenecek.

"İŞARETLERİNİ PEK ÇOK ALANDA GÖRÜYORUZ"

Bitlis'in de içinde yer aldığı bölgemiz terör tehdidinden kurtuldukça yeni yatırımlar gelecektir. Bunun işaretlerini turizm başta olmak üzere pek çok alanda görüyoruz.

"ÜLKEYİ YÖNETECEK KAPASİTELERİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI"

Önümüzde 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi var. Bitlis'in yerel seçimlerde tıpkı 2019'daki gibi geleceğine ve iradesine sahip çıkacağına yürekten inanıyorum. Son 3 ayda şahit olduklarımız muhalefetin içler acısı durumunu bir kez daha göstermiştir. Bunların ne ülkeyi yönetecek kapasitelerinin ne de böyle niyetleri olmadığı ortaya çıkmıştır.

"SORUN VARSA ÇÖZECEK OLAN BİZİZ"

Bunların kendi koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemleri yok. Sorun varsa çözecek olan Cumhur İttifakı olarak biziz. Dertlerinize derman üretecek olan yine biziz. 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek olan biziz. Son 21 yılda her alanda bunu başardık, bizden önce yapılanların katbekat fazlasını ülkemize kazandırdık.