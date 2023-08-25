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Kremlin’den Erdoğan ve Putin'in yapması beklenen görüşme ile ilgili yeni açıklama

25.08.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kremlin Sözcüsü Peskov yaptığı son dakika açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin’in yapması beklenen görüşmeye ilişkin konuştu. Peskov açıklamasında “Putin ve Erdoğan'ın yakında görüşeceğine dair bir anlayış mevcut” ifadelerini kullandı.

Kremlin’den Erdoğan ve Putin'in yapması beklenen görüşme ile ilgili yeni açıklama

Kremlin Sözcüsü Peskov yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin'in yakın zamanda görüşecek" dedi.

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Rusya Recep Tayyip Erdoğan peskov putin

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