Kremlin’den Erdoğan ve Putin'in yapması beklenen görüşme ile ilgili yeni açıklama

Kremlin Sözcüsü Peskov yaptığı son dakika açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin’in yapması beklenen görüşmeye ilişkin konuştu. Peskov açıklamasında “Putin ve Erdoğan'ın yakında görüşeceğine dair bir anlayış mevcut” ifadelerini kullandı.
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