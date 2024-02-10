SON DAKİKA | Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu

Son dakika haberine göre, Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç oldu. İzmir adayı Cemal Arıkan oldu. Ayrıca Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Nuri Parlak oldu.

Erbakan'ın açıklamaları şu şekilde:

'HEYKELCİ BELEDİYECİLİK' VURGUSU

"Heykelci belediyecilik demek iş değil laf üretmek demektir Festivallere, kutlamalara, konserlere milyonlarca lira akıtmak demektir. Belediyenin imkanlarıyla LGBT etkinliklerine destek olmak ve nesillerin ifsadına vesile olmak demektir. İbadethanelerimizin yanı başında düzenlenen içkinin su gibi aktığı konserlere milyonlarca lira aktarmaktır."

EKONOMİK YÜK VURGUSU

Çocuklarımızın anne babaları, ekonomik yükün altında eziliyor, beslenme çantasına temel gıdaları bile sağlamakta zorlanıyor. Çocuklarımız bu nedenle öğün atlamak zorunda kalıyor. Devlet okullarındaki çocuklarımıza ücretsiz yemek desteği vereceğiz.

REFAH ÇOCUK KREŞLERİ PROJESİ

Kadınlarımız bizlere cenabı Allah'ın emanetidir ve bu emanete en güzel şekilde sahip çıkacağız. Kadınlarımıza sıcak yuva merkezleri kuracağız. Özellikle büyükşehirlerde çalışan kadınlarımızın en önemli sorunlarından biri işe giderken çocuklarını bırakacak yer bulamamak. Bu nedenle 'refah çocuk kreşlerini' bütün mahallelerimize kuracağız."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN DRİFT VAADİ

Yerel seçimlerde AKP ile ittifak yapmayı reddeden Cumhur İttifakı ortağı YRP’nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2028 yılında iktidar olacaklarını öne sürdü. Seçim kampanyalarındaki en ilginç vaadi de Erbakan dile getirdi ve "Gençlerimiz için ileri sürüş pistleri açacağız. Gençlerimiz arasında her gün daha da yaygınlaşan drift atma heyecanını ileri sürüş pistlerinde gerçekleştirmelerini sağlayacağız. Bu pistlerde hız tutkularını tatmin edecekler" dedi.

Erbakan mevcut belediyelerin içkili konserler ile LGBT etkinliklerine destek verdiğini de savundu.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





