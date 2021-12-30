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SON DAKİKA | Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başladı! e-Nabız ve MHRS sisteminden randevu alan yerli aşı oldu

30.12.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre yerli aşı TURKOVAC vatandaşlara uygulanmaya başlandı. e-Nabız ve MHRS sistemi ile randevu alanlar bugün itibariyle isteğe bağlı olarak yerli aşı TURKOVAC olmaya başladı. Türkiye'de ilk yerli aşıların vatandaşlara yapılması bugün sabah saatlerinde İstanbul'da başladı. İşte yerli aşı TURKOVAC'la ilgili son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA | Yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başladı! e-Nabız ve MHRS sisteminden randevu alan yerli aşı oldu

Son dakika: Yerli aşı TURKOVAC bugün itibariyle vatandaşlara uygulanmaya başlandı. e-Nabız ve MHRS sistemi ile randevu alanlar sabah saatlerinde Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi’ne gelerek aşılarını oldular. Yerli aşı TURKOVAC'LA ilgili son dakika haberlerini takip eden vatandaşlar, "e-Nabız ve MHRS sistemi ile TURKOVAC randevu ekranı açıldı mı, randevusu nasıl ve nereden alınır, yan etkisi var mı, omicrona karşı koruyucu mu?" sorularına yanıt arıyor. şte yerli aşı TURKOVAC'la ilgili tüm detaylar...

SAĞLIK BAKANI KOCA TURKOVAC AŞISI OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hatırlatma dozu olarak dün canlı yayında TURKOVAC aşısı yaptırdı.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada "Yerli aşımız TURKOVAC'ı, salgın sebebiyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza adıyoruz. Bu vesileyle hepsine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin güçlü bir aşı geçmişi var. TURKOVAC, son 50 yıldan sonra hücreden başlarak üretim safhasına kadar gelen ilk yerli aşımız oluyor. En son 1998'de verem aşısı üretilmişti. Ben özellikle 50 yıl aradan sonra tamamen yerli Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilen bu aşının çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunu bekleyen bir çok vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın hatırlat dozlarını TURKOVAC ile yaptırmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

TIRKOVAC

Bakan Koca'nın şehir hastanelerinde yerli aşının uygulamaya geçtiğini bildirmesinin ardından vatandaşlar "e-Nabız ve MHRS sistemi ile TURKOVAC randevu ekranı açıldı mı, randevusu nasıl ve nereden alınır, yan etkisi var mı, omicrona karşı koruyucu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı.

TURKOVAC AŞISI VATANDAŞLARA UYGULANMAYA BAŞLANDI

Öte yandan yerli aşı TURKOVAC vatandaşlara uygulanmaya da bu sabah itibariyle başlandı. İlk yerli aşılar Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi’ne vatandaşlara yapıldı.

TUROVAC

TURKOVAC AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu alabilmek için birden çok yöntem kullanılıyor. Dileyen vatandaşlar ALO 182 hattını arayarak aşı randevusu oluşturabilirken, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız üzerinden de aşı randevusu alınabiliyor. Aşağıdaki linke tıklayıp kişisel bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" butonuna tıklayıp aşı tercihinizi gerçekleştirin. Daha sonra şehir ve hastane tercihlerinizi gerçekleştirdikten sonra aşı randevunuzu oluşturabilirsiniz.

R

TURKOVAC aşısı için de randevu ekranı açıldı.

YERLİ TURKOVAC AŞI HANGİ HASTANELERDE VURULUYOR?

Bakan Koca'nın açıklamalarına göre, TURKOVAC ilk olarak şehir hastanelerinde uygulanacak. Ardından diğer hastane ve sağlık kurumlarında da kullanıma sunulacak.

RANDEVU

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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