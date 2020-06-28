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YKS'de soru kitapçığını sosyal medyada paylaşmıştı! Gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 01:32 | Son Güncelleme

YKS'de soru kitapçığının fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaşan ve kopya girişiminde bulunduğu tespit edilen bir kişi Batman'da gözaltına alındı. Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kopya teşebbüsünün bireysel bir teşebbüs olduğu, fiilin sınavın sıhhatini etkileyecek bir vasfının bulunmadığı değerlendirilmektedir." denildi.

YKS'de soru kitapçığını sosyal medyada paylaşmıştı! Gözaltına alındı

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

27 Haziran 2020 tarihinde 2020 YKS 1. Oturum Temel Yeterlik Testi (TYT) sınavında sınav kitapçığının bazı sayfalarının görüntülerinin sosyal medyaya yansıması olayı ile ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi lüzumu hasıl olmuştur:

1- İlimizde yapılan 2020 YKS 1. Oturum TYT sınavına giren B.Y. isimli adayın sınav sorularının fotoğrafını çekmek suretiyle kopya girişiminde bulunduğu tespit edilmiştir.

2- Söz konusu şahıs gözaltına alınmış, sınav sırasında kullandığı cep telefonuna el konularak incelemeye alınmıştır.

3- Şahsın sorgusu, yapılan tespitler ve dijital materyalin ön tetkikinde, kopya teşebbüsünün bireysel bir teşebbüs olduğu, fiilin sınavın sıhhatini etkileyecek bir vasfının bulunmadığı değerlendirilmektedir.

"İHMALİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN GÖREVLİLER HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI"

4- İhmali olduğu düşünülen görevliler hakkında soruşturma açılmıştır.

5- Gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir.

ÖSYM DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI: YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

ÖSYM’nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle: “2020-YKS’nin ilk oturumu olan TYT 188 sınav merkezimizde güvenle tamamlandı. Sınav tamamlandıktan sonra sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görüldü. Paylaşımlarda kitapçık numarası da belli olup, sorumlu hakkında yasal süreç başlatıldı. YKS’nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra, planladığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacak. ÖSYM Başkanlığı olarak gerçekleştireceğimiz AYT ve YDT oturumlarında tüm adaylarımıza başarılar dileriz.”

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