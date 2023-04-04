SON DAKİKA | YÖK duyurdu: Lisans ve lisansüstü burs miktarları arttı! İşte yeni rakamlar

Son dakika haberine göre YÖK, lisans ve lisansüstü burs miktarlarına zam yapıldığını duyurdu. Buna göre Lisans Destek Bursu 1000 TL’den 1875 TL’ye çıkarıldı. Doktora bursu ise çalışan öğrenciler için 2500 TL, çalışmayan öğrenciler için ise 7500 TL oldu.

YÖK'ten yapılan açıklama şu şekilde;

Yükseköğretim Kurulunca lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarları farklı miktarlarda artırıldı. 100/2000 Doktora Bursu çalışan öğrenciler için 910 TL’den 2500 TL’ye, çalışmayan öğrenciler için ise 3825 TL’den 7500 TL’ye yükseltildi. Lisans Destek Bursu 1000 TL’den 1875 TL’ye çıkarıldı.

DHA

