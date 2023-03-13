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  4. SON DAKİKA | YSK Başkanı açıkladı! Seçim takvimi başlangıç tarihi belli oldu

SON DAKİKA | YSK Başkanı açıkladı! Seçim takvimi başlangıç tarihi belli oldu

13.03.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçim takviminin başlangıç tarihinin 18 Mart 2023 olarak belirlendiğini açıkladı. YSK Başkanı Yener, yurt içi ve yurt dışında seçmenlerin oy kullanmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesine yönelik çalışmaların da devam ettiğini duyurdu. İşte detaylar...

SON DAKİKA | YSK Başkanı açıkladı! Seçim takvimi başlangıç tarihi belli oldu

Son dakika haberine göre Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçim takvimi ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. YSK Başkanı Yener, seçim takviminin başlangıç tarihinin 18 Mart 2023 olarak belirlendiğini duyurdu.

Yener, şu ifadeleri kullandı;

Bugünkü çalışmamızda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde, seçim başlangıç takviminin başlangıç tarihi olarak 18 mart 2023 tarihi belirlenmiştir.

Ayrıca yurt içi ve yurt dışında seçmenlerin oy kullanmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesine yönelik çalışmalar da devam etmektedir.

Detaylar geliyor...

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