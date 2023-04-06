Son dakika: YSK duyurdu! Emek Partisi, Emek ve Özgürlük İttifakı ile seçime girmekten vazgeçti

Son dakika: YSK'nın kararında, 24 Mart'ta Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve EMEP'in, seçimlere "Emek ve Özgürlük İttifakı" adıyla girmek adına YSK Başkanlığına ittifak protokolü sunduğu anımsatıldı.

EMEP'in, 1 Nisan tarihli dilekçesinde ise ittifaktan çekilme kararı aldığını YSK'ya bildirdiği ifade edilen kararda, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bundan sonra Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ile TİP arasında devam edeceğine karar verildiği aktarıldı.

İlgili karar, her partiye de bildirilecek.

"SEÇİME YEŞİL SOL PARTİ LİSTELERİNDEN GİRECEĞİZ"

Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz'den konuyla ilgili açıklama geldi. Akdeniz yaptığı açıklamada "YSK’ya Emek ve Özgürlük ittifakı çatısı altında ve EMEP amblemiyle girme başvurumuzu geri çektik. EMEP adayları yine ittifak çatısında Yeşil Sol Parti listelerinden seçime girecektir. Bu prosedür ittifaktan çekiliyor gibi anlaşılmamalı. Mevzu yasal mevzuattır" ifadelerine yer verdi.





