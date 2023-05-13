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SON DAKİKA: YSK kararını verdi! Muharrem İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacak

13.05.2023 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçime sayılı günler kala adaylıktan çekilmişti. İnce'nin kararı sonrası verilen oylarla ilgili gözler Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) vereceği karara çevrilmişti. Gelen son bilgiye göre YSK, Muharrem İnce'ye verilen oylarla ilgili kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: YSK kararını verdi! Muharrem İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacak

Son dakika: Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere giderken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. İnce'nin bu kararının ardından gözler, verilen oylarla ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) vereceği karara çevrilmişti.

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YSK'DAN MUHARREM İNCE KARARI

YSK, Muharrem İnce ile ilgili kararını verdi. Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli sayılacağı açıklandı.

YSK BAŞKANI AHMET YENER'DEN AÇIKLAMA

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Oy birliği ile sayın Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin geçerli olduğu ve bu süreçte sayın Muharrem İnce’ye verilen oyların geçerli olması sonucuna varmıştır" diye konuştu.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!


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