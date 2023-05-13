SON DAKİKA: YSK kararını verdi! Muharrem İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacak

Son dakika: Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere giderken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. İnce'nin bu kararının ardından gözler, verilen oylarla ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) vereceği karara çevrilmişti.

YSK'DAN MUHARREM İNCE KARARI

YSK, Muharrem İnce ile ilgili kararını verdi. Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli sayılacağı açıklandı.

YSK BAŞKANI AHMET YENER'DEN AÇIKLAMA

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Oy birliği ile sayın Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin geçerli olduğu ve bu süreçte sayın Muharrem İnce’ye verilen oyların geçerli olması sonucuna varmıştır" diye konuştu.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!



