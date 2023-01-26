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SON DAKİKA | YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu

26.01.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 14 Mayıs seçim sürecini yürütecek YSK kadrosu belli oldu. Yapılan seçimlerin hemen akabinde Yargıtay üyeliğinden seçilen Ahmet Yener YSK’nın yeni başkanı oldu.

SON DAKİKA | YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu

Son dakika: Yüksek Seçim Kurulu'nda (YKS) yapılan gizli oylama ile yeni başkanı Ahmet Yener oldu. Halen Yargıtay 10.Hukuk Dairesi üyesi olarak görevini sürdüren Ahmet Yener daha sonra YSK üyesi olarak seçildi ve burada yapılan gizli oylama sonucunda YSK Başkanı olarak seçildi. Yener, 6 yıl boyunca görev yapacak. İşte detaylar...

SON DAKİKA | YSK'NIN YENİ BAŞKANI BELLİ OLDU

14 Mayıs genel ve cumhurbaşkanlığı seçimini yönetecek kadro belli olmuştu. Yüksek Seçim Kurulu’nda ve YSK üyelerinin belirlenmesinin ardından son aşama olan YSK Başkanı’nın seçilmesiydi.

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GİZLİ OYLAMA YAPILDI

Üyelerinin yemin törenini yapması ile birlikte asil ve yedek üyeleri seçildi ardından da hemen hızlıca gizli oylama gerçekleştirildi. Bu yapılan gizli oylamanın sonucunda da Ahmet Yener YSK Başkanı olarak seçilmiş oldu.

6 YIL GÖREV YAPACAK

Bu sürecin devamında ise Ahmet Yener 6 yıllığına başkanlığı yürütecek ve 14 Mayıs seçim tarihinde de süreci yönetecek kişi Ahmet Yener olacak.

Sürece bakıldığında ise 11 üye yer alıyordu Yüksek Seçim Kurulu’nda, Yargıtay ve Danıştay eski üyelerinin de görev sürelerinin dolması nedeniyle yeni üyeler seçilmişti.

AHMET YENER KİMDİR?

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13 Nisan 1966 tarihinde Beypazarı’nda doğdu.

Ankara İmam Hatip Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Ankara’da kısa dönem olarak yaptı.

Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yener; sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale Hâkimliği görevlerinde bulundu.

22 Aralık 2011 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ahmet Yener, Yargıtay Yirmibirinci Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürdü.

“İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görev ve Yetki”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları”, “İş Kazası ve Meslek Hastalığı”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davaları” adlarında ortak çalışmaya dayalı dört adet eseri bulunmakta.

Evli ve üç çocuk babası.

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