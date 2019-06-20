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SON DAKİKA! YSK seçmen listesine nihai şeklini verdi

SEÇİM HABERLERİ  | 20.06.2019 17:37 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçmen listesine nihai şeklini verdi.

SON DAKİKA! YSK seçmen listesine nihai şeklini verdi

YSK, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçmen listesine nihai şeklini verdi.

Listeye göre; asker, Hükümlü, kısıtlı, hayatını kaybeden, vatandaşlıktan çıkan toplam 68 bin 17 kişi için seçmen listesine oy kullanamaz şerhi düşüldü.

Asker olduğu için 33 bin 775 kişi seçimde oy kullanamayacak.

8 bin 93 kişi hükümlü olduğu için seçimde oy kullanmayacak.

4 bin 633 kişi kısıtlı olduğu için seçimde oy kullanmayacak.

21 bin 157 kişi hayatını kaybettiği için seçimde oy kullanmayacak.

Yine vatandaşlıktan çıkan 359 kişi 23 Haziran İstanbul Seçimi'nde oy kullanamaycak.

10 MİLYON 560 BİN 963 SEÇMEN OY KULLANACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 10 milyon 560 bin 963 seçmen oy kullanacak. Bu rakam herhangi bir güncelleme çalışması yapılmadığı için 31 Mart seçimleri ile aynı oldu.

Seçmenlerin 5 milyon 348 bin 658'i kadın, 5 milyon 212 bin 305'i erkek.

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YSK 23 haziran istanbul seçimi

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