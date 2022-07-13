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  4. Son dakika: Yunanistan'da içinde dört görevlinin bulunduğu yangın söndürme helikopteri denize düştü

Son dakika: Yunanistan'da içinde dört görevlinin bulunduğu yangın söndürme helikopteri denize düştü

13.07.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Yunanistan'da devlet televizyonu Sisam Adası'ndaki yangın söndürme çalışmalarına katılan bir helikopterin denize düştüğünü açıkladı. Helikopterde dört görevlinin bulunduğu belirtildi. Denize düşen 2 kişi kurtarılırken diğer iki kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Son dakika: Yunanistan'da içinde dört görevlinin bulunduğu yangın söndürme helikopteri denize düştü

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Ada'nın Palaiohori Bölgesi'nde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışan helikopterde 4 görevli bulunuyordu. Yunanistan'ın yaz aylarında artan orman yangınları ile mücadele için kiraladığı "Mi 8" tipi helikopter, Agiou Mina açıklarında denize düştü.

4 GÖREVLİ VARDI

Ukrayna'dan kiralanan helikopterde biri Romanyalı, ikisi Moldovyalı, biri Yunan toplam 4 kişi bulunuyordu.

Sahil Güvenlik birimleri, helikopterle denize düşen 2 kişiyi kurtardı. Diğer 2 kişi için ise arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

(AA)

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Yunanistan
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