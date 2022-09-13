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Son dakika: Yunanistan tarafından geri itilen düzensiz göçmenlerden 6 kişi hayatını kaybetti

13.09.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan unsurlarınca Ege açıklarında Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenlerden 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadın olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaşanan olayda Yunanistan unsurlarının göçmenlerin değerli eşyalarını alıp tekrar ölüme terk ettiği bilgisi de verildi.

Son dakika: Yunanistan tarafından geri itilen düzensiz göçmenlerden 6 kişi hayatını kaybetti

Marmaris Kızılburun açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından ölüme terk edilen düzensiz göçmenlerden 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadın olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olayda Yunanistan unsurlarının göçmenlerin değerli eşyalarını alıp tekrar ölüme terk ettiği bilgisi de verildi. Konuyla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan açıklama yapıldı.

ARALARINDA BEBEKLER DE VAR

Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılan açıklamada, “13 Eylül 2022 tarihinde saat 00.10’da, Marmaris Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu görevlendirilmiş ve tespit edilen 3 can salı içerisinden toplam 66 düzensiz göçmen kurtarılmıştır. Düzensiz göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda toplam 4 can salı içerisinde Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itildiklerinin öğrenilmesi üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Uçağı ve ilave 1 Sahil Güvenlik Botu daha sevk edilmiş, yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde yarı batık durumda tespit edilen 1 adet can salına tutunan 7 düzensiz göçmen kurtarılmış ve can salı civarından '2 bebek, 3 çocuk, 1 yetişkin kadın' düzensiz göçmenin cansız bedeni deniz yüzeyinden alınmıştır” denildi.

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YUNANİSTAN DEĞERLİ EŞYALARINI ALIP TERK ETMİŞ

Açıklamanın devamında, “Yarı batık durumda bulunan can salından kurtarılan düzensiz göçmenlerin, can salında toplam 18 kişi olduklarını beyan etmeleri üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 5 (2 bebek, 3 yetişkin erkek) düzensiz göçmenin aranmasına 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 2 Sahil Güvenlik Botu ile devam edilmektedir. Düzensiz göçmenler ile yapılan ayrıntılı mülakatta, göçmenlerin İtalya’ya gitmek üzere 10 Eylül 2022 tarihinde 15 metre boyunda ahşap bir tekne ile Tripoli/Lübnan’dan yola çıktıkları, 12 Eylül 2022 tarihinde Rodos açıklarında yakıtlarının bitmesi üzerine Yunan güvenlik güçlerinden yardım talep ettikleri, bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik Botuna bindirilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türk karasularına yakın bir noktada toplam 4 adet can salına bindirildikleri ve sürüklenmeye terk edildikleri bilgisi alınmıştır” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan göçmen
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