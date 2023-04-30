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  4. SON DAKİKA | Yurt dışındaki oy kullanma işleminde son durum: Şu ana kadar 376 bin 960 kişi oy kullandı

SON DAKİKA | Yurt dışındaki oy kullanma işleminde son durum: Şu ana kadar 376 bin 960 kişi oy kullandı

30.04.2023 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 14 Mayıs seçimleri için yurt dışındaki vatandaşların oy kullanma işlemi devam ederken, saat 14.43 itibariyle yurt dışı temsilcilik ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 376 bin 960 oldu.

SON DAKİKA | Yurt dışındaki oy kullanma işleminde son durum: Şu ana kadar 376 bin 960 kişi oy kullandı

Son dakika: 14 Mayıs seçimlerine 14 gün kala ger sayım sürerken, yurt dışındaki vatandaşların oy kullanma işlemi devam ediyor. Bugün saat 14.43 itibariyle yurt dışı temsilcilik ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 376 bin 960 oldu.

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