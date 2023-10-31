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SON DAKİKA: Yüzlerce tank sıraya dizildi, İsrail'in Gazze operasyonu başladı! İşte kara operasyonu emrinin verilme anı...

31.10.2023 15:29 | Son Güncelleme:
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Son dakika! İsrail, kara operasyonundan görüntüleri paylaştı. İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'deki Hamas karakoluna saldırdı. Kara operasyonu kapsamlı şekilde devam ediyor. Hamas'a ait çok sayıda silah ele geçirildi.

Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İsrail tarafından paylaşılan görüntülerde çok sayıda tankın operasyon için görevlendirildiği ve Gazze'ye doğru konuşlandığı görülüyor. Çatışmaların 25. gününde Netanyahu'nun emriyle IDF, kara operasyonuna başladı.

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OPERASYON EMRİNİ VERDİ, GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

İsrail ordu sözcüsü, Güney Cephesi Komutanının, askerlerine kara operasyonuna başlamaları emrini verdiği bir video paylaştı.

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Söz konusu görüntülerde; Gazze önündeki yüzlerce İsrail tankının sıraya girdiği görüldü.

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SOKAK ÇATIŞMALARI BAŞLADI

İsrail ordusu, kara harekatına ait görüntüler de paylaştı. Sokak çatışmalarının yaşandığı operasyona ait görüntülerde Gazze'deki görüntüler dehşete düşürdü.

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Ağır bombardıman altındaki bölgede sağlam tek bir binanın dahi kalmadığı görüldü.

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İSRAİL: KIZILDENİZ’DEN FIRLATILAN FÜZEYİ YOK ETTİK

Öte yandan İsrail Hava Kuvvetleri, Kızıldeniz bölgesinden fırlatılan bir kara füzesinin Arrow (ok) adlı uzun menzil hava savunma sisteminin müdahalesiyle yok ettiklerini duyurdu.

İsrail Hava Kuvvetleri bugün yaptığı açıklamada, 7 Ekim’de başlayan savaşın başından itibaren ilk defa Arrow’un devreye girdiğini belirterek “Kızıldeniz bölgesinden İsrail Devleti topraklarına fırlatılan karadan karaya bir füze, ‘Arrow’ uzun menzilli savunma sistemi tarafından başarıyla önlendi” denildi.

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SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA BİR İLK

Arrow Hava Savunma Sistemi'nin savaşın başlangıcından bu yana yaptığı ilk operasyonel müdahale olduğu belirtildi.

Gazze'de bir ilk: İsrail askerleriyle Hamas arasında sıcak temas! Gazze'de bir ilk: İsrail askerleriyle Hamas arasında sıcak temas!

SABAH SAATLERİNDE JETLER HAVALANDI

Kızıldeniz bölgesinde ayrıca tespit edilen bir hava tehdidinin ardından sabah saatlerinde İsrail jetlerinin havalanarak bölgedeki ‘düşman hedeflere’ müdahale ettiğini belirten İsrail Hava Kuvvetleri “Tüm tehditler İsrail Devleti toprakları dışında engellenmiştir. İsrail topraklarına herhangi bir saldırı tespit edilmemiştir” ifadelerini kaydetti.


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