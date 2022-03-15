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  4. Son dakika: Zam ve indirimleri açıklıyorlardı! EPGİS neden fiyat duyurusu yapmıyor?

Son dakika: Zam ve indirimleri açıklıyorlardı! EPGİS neden fiyat duyurusu yapmıyor?

15.03.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Akaryakıta gelen zam ve indirimleri duyuran Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) açıklama geldi. EPGİS'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Zam ve indirimleri açıklıyorlardı! EPGİS neden fiyat duyurusu yapmıyor?

Son dakika... Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının (EPGİS) sosyal medya hesabı Twitter'dan, akaryakıta zam ve indirimlerle ilgili dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir. Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla."

EPDK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında zam yapılacağı ve sonrasında zammın geri çekildiği haberleri üzerine EPGİS'i hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. EPGİS'in vatandaşları manipüle ederek akaryakıt istasyonlarına yönlendirdiğini söyleyen Yılmaz, suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.

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