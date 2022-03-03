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Son dakika... Zelenskiy çağrı yapmıştı! ABD'den yanıt geldi: Rusya ile savaşa yol açar

03.03.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin uçuşa yasak bölge çağrısına ABD'den yanıt geldi. Washington yönetimi, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasının Rusya ile savaşa yol açabileceğini belirtti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika... Zelenskiy çağrı yapmıştı! ABD'den yanıt geldi: Rusya ile savaşa yol açar

Son dakika... Beyaz Saray, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Rusya ve Belarus'tan yapılan füze saldırıları nedeniyle Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması çağrısına yanıt verdi.

Beyaz Saray Sözcü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bugün düzenlediği basın toplantısında ülkesinin üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması çağrısının anımsatılması üzerine Psaki, böyle bir şeyi planlamadıklarını kaydetti.

"BUNDAN KAÇINMAK İSTİYORUZ"

Psaki, "Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması, bunun uygulanmasını gerektirir. Temelde Amerikan askerlerinin Rus uçaklarını düşürmesi gerekir ve bu da ABD ile Rusya arasında doğrudan bir savaşa yol açabilir. Biz bundan kaçınmak istiyoruz." dedi.

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BEYAZ SARAY RUSYA'NIN BMGK'DEN ÇIKARILMASINI OLASI GÖRMÜYOR

Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) çıkarılması çağrılarına ilişkin Psaki, "Biz şu an bunu olası görmüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Psaki, Rusya'nın BMGK'nin 5 daimi üyesinden biri olduğuna işaret ederek "Rusya, BM Sözleşmesi kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmiyor ve konumunu kötüye kullanıyor. Biz Rusya'yı izole etmeye ve yaptıklarından sorumlu tutmaya çalışıyoruz." dedi.

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BEYAZ SARAY RUS PETROLÜNE İTHALAT YASAĞINA YANAŞMIYOR

ABD'nin Rusya'ya ekonomik yaptırımlar kapsamında Rus petrolüne ithalat yasağı getirmesi çağrılarına da yanıt veren Psaki, bunun ABD'deki gaz fiyatlarını artıracağını belirtti.

Psaki, "Biz Rusya'ya ekonomik baskı uygularken akaryakıt fiyatlarının da artmasını istemiyoruz." ifadesini kullandı.

ABD RUS OLİGARKLARA YAPTIRIM GETİRECEK

ABD'nin Kremlin'e yakın Rus oligarklara yaptırım getirmeye hazırlandığı iddialarını da teyit eden Psaki, yaptırımların birkaç saat içinde açıklanacağını kaydetti.

Psaki, ABD'nin Ukrayna ile tam zamanlı istihbarat paylaşımında olduğunu sözlerine ekledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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