SON DEPREM LİSTESİ 10 KASIM 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 10 Kasım 2023 Cuma günü sarsıntı gerçekleşen illerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette "10 Kasım 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 10 Kasım 2023 Cuma günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (10 KASIM 2023)

2023.11.10 06:06:40 37.6058 42.7652 9.1 -.- 1.7 -.- SARIYAPRAK-PERVARI (SIIRT) İlksel

2023.11.10 06:05:19 39.6257 25.5148 8.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.11.10 05:59:20 38.3513 38.8355 15.0 -.- 1.0 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel

2023.11.10 05:49:51 35.7543 27.4178 15.2 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2023.11.10 05:39:34 38.1228 36.6510 21.2 -.- 1.2 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.10 05:39:02 38.4808 40.3095 5.0 -.- 1.9 -.- YAYDERE-GENC (BINGOL) İlksel

2023.11.10 05:22:47 40.4970 36.8957 5.3 -.- 1.3 -.- UMURLU-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2023.11.10 05:07:48 36.9182 36.4588 14.1 -.- 1.2 -.- YAGIZLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.11.10 05:06:25 39.1078 27.7423 5.2 -.- 1.3 -.- BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2023.11.10 04:35:41 38.0583 36.5707 5.0 -.- 1.9 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.10 04:18:45 38.8777 37.3793 5.0 -.- 2.0 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.11.10 04:09:29 38.7757 40.0137 4.0 -.- 1.7 -.- SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2023.11.10 03:50:29 37.9137 36.0712 5.0 -.- 1.6 -.- GURLESEN-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.11.10 03:48:54 35.2507 26.6205 5.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.10 03:42:49 36.1032 36.0558 1.6 -.- 1.2 -.- AKNEHIR-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.11.10 03:03:03 38.4892 39.1412 5.0 -.- 1.6 -.- KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.11.10 02:58:27 37.0530 37.0318 8.8 -.- 1.4 -.- ORTAKLAR-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel

2023.11.10 02:57:06 37.2887 37.1732 27.7 -.- 1.2 -.- KARABIYIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.10 02:47:56 40.7725 31.0647 9.5 -.- 1.7 -.- GOLORMANI-(DUZCE) İlksel

2023.11.10 02:42:34 36.1042 36.2273 7.1 -.- 1.4 -.- YENIHISAR-ALTINOZU (HATAY) İlksel

2023.11.10 02:13:47 39.0693 25.9945 12.9 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.10 02:00:49 35.4755 30.3860 63.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2023.11.10 01:48:35 37.9423 37.4708 22.5 -.- 1.1 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.10 01:47:02 38.4635 37.3010 10.0 -.- 1.1 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.10 01:35:07 38.8237 37.4948 1.0 -.- 2.0 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.11.10 01:30:35 40.5823 27.4398 16.8 -.- 2.1 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) - MARMARA DENİZİ İlksel

2023.11.10 01:22:50 38.1167 37.8712 3.5 -.- 1.8 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.11.10 00:38:44 37.1267 36.7130 8.2 -.- 1.7 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.11.10 00:33:24 38.1758 38.6015 5.0 -.- 1.4 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.







