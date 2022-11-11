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SON DEPREMLER 11 KASIM 2022: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son dakika açıklaması

11.11.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 11 Kasım 2022 Cuma günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün Birlis'te 4.0 ve 4.4 şiddetinde olmak üzere 2 sarsıntı gerçekleşmişti. 11 Kasım Cuma günü için Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan açıklama internette araştırılıyor. Peki, deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? İşte AFAD'dan yapılan son açıklamaları ve 11 Kasım 2022 Cuma Kandilli Rasathanesi son depremler listesi..

SON DEPREMLER 11 KASIM 2022: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son dakika açıklaması

Deprem ile ilgili AFAD ve Kandilli Rasatahnesi'nden yapılan son dakika açıklamaları merak konusu oldu. Türkiye'nin birçok ilinde meydana gelen son depremler, arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde?" konu başlıklarını sorguluyor. İşte 11 Kasım 2022 Cuma Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

11 KASIM 2022 CUMA SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.11.11 07:09:46 37.9290 29.0052 4.0 -.- 1.2 -.- CABER-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2022.11.11 06:43:17 35.6735 33.9667 6.6 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.11.11 06:43:03 37.9225 28.9877 5.4 -.- 1.4 -.- SIGMA-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2022.11.11 06:42:08 37.9253 28.9935 7.1 -.- 2.0 -.- SIGMA-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2022.11.11 06:40:57 37.9255 28.9933 2.6 -.- 1.5 -.- SIGMA-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2022.11.11 06:38:35 37.9205 28.9970 8.6 -.- 1.4 -.- SIGMA-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2022.11.11 06:15:33 34.4807 24.7895 5.0 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.11 06:06:58 37.1935 35.9953 12.5 -.- 1.3 -.- IRMAKLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2022.11.11 05:48:26 40.6597 27.4722 4.7 -.- 0.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.11.11 05:46:36 38.3332 27.1863 8.0 -.- 1.6 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.11 05:44:44 37.9293 27.1998 14.1 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.11 05:43:19 38.3315 38.8975 15.5 -.- 1.4 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
2022.11.11 04:21:53 35.9752 26.8678 18.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.11.11 04:20:03 39.8468 27.9742 5.4 -.- 1.5 -.- YAYLABAYIR-(BALIKESIR) İlksel
2022.11.11 02:48:10 37.3757 37.1253 8.2 -.- 0.9 -.- KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.11.11 02:42:27 39.0542 29.6112 5.4 -.- 1.7 -.- CEBRAIL-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2022.11.11 02:02:29 40.6880 27.4697 16.1 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.11.11 01:45:52 38.6832 43.1935 4.9 -.- 1.1 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2022.11.11 01:24:10 37.6728 36.5365 2.7 -.- 1.7 -.- CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.11.11 01:23:41 38.3592 27.1743 10.9 -.- 1.2 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.11 01:23:00 39.0448 27.8943 12.8 -.- 1.1 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.11.11 00:44:23 38.3427 27.1700 10.5 -.- 1.0 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.11 00:38:52 38.4415 39.2925 1.8 -.- 2.7 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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