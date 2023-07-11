SON DEPREMLER: 11 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

Son depremler listesi 11 Temmuz 2023 Salı günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bulundukları ilde sarsıntı hisseden kişiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan verileri inceliyor. İşte, 11 Temmuz 2023 Salı günü paylaşılan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (11 TEMMUZ 2023 SALI)

2023.07.11 05:46:17 38.1827 38.5123 5.0 -.- 2.5 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2023.07.11 05:29:15 36.1258 36.0692 1.4 -.- 2.1 -.- OZBEK-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.07.11 05:19:39 36.0588 36.0957 11.0 -.- 2.9 -.- DAGDUZU-(HATAY) İlksel

2023.07.11 05:00:39 37.2675 36.9877 5.0 -.- 2.2 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.11 04:24:30 36.2045 28.2075 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2023.07.11 03:28:18 39.7908 30.5597 5.4 -.- 1.9 -.- ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel

2023.07.11 03:16:42 37.8525 36.1998 7.6 -.- 1.9 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.07.11 01:51:50 37.6393 37.0900 28.1 -.- 1.6 -.- KOZLUDERE-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.11 01:46:45 37.7488 29.7807 30.9 -.- 1.5 -.- AYVAZ-CARDAK (DENIZLI) İlksel

2023.07.11 01:12:42 40.4867 28.9178 8.7 -.- 1.9 -.- FISTIKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel

2023.07.11 01:03:22 41.9810 23.6745 5.1 -.- 2.4 -.- BULGARISTAN İlksel

2023.07.11 01:00:04 36.6995 36.2112 13.3 -.- 1.9 -.- AZGANLIK-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2023.07.11 00:50:52 37.9150 36.6285 2.2 -.- 2.2 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.11 00:42:49 39.6112 32.6140 5.0 -.- 2.1 -.- DEVECI-HAYMANA (ANKARA) İlksel

2023.07.11 00:34:30 38.2402 37.3743 8.3 -.- 1.9 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.11 00:14:16 38.3905 37.4848 5.2 -.- 1.9 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.11 00:08:58 38.0455 37.1150 8.8 -.- 1.2 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.11 00:04:52 38.1020 38.2917 8.9 -.- 1.6 -.- BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



